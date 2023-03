Shawn Mendes quedó enamorado de México: “Estar aquí me llena de luz y energía”

El cantante Shawn Mendes estuvo de visita en México, en la Plaza Artz del Pedregal, para la campaña de la nueva línea de una reconocida marca de ropa. Como era de esperarse, el lugar se atiborró de fans que esperaban saludarlo y hasta tomarse fotos con él. Apenas se asomó desde uno de los pisos los gritos estremecieron el recinto, mismos que se multiplicaron cuando les mandó besos.

Después de su compromiso, el canadiense no perdió el tiempo y se dio un obligado tour por la CDMX y algunas zonas del Estado de México. Todo lo documentó a través de su cuenta de Instagram donde presumió su paso por los canales de Xochimilco y las pirámides de Teotihuacán, donde usó una camiseta blanca para cargar energía.

Shawn Mendes presumió algunas de las imágenes de sus aventuras, hasta mostró las quemaduras que se llevó en el complejo arqueológico y de paso su definido cuerpo salpicado por algunos tatuajes. De igual manera fotografió a un organillero y un perfume que se compró para la "buena suerte". ¿Aún quiere más?

Shawn Mendes en las Pirámides de Teotihuacán (Foto: @shawnmendes)

"Shawn, hermano, ya eres mexicano"

Como era de esperarse los seguidores del intérprete de "Mercy" e "In my blood" reaccionaron de inmediato a todas sus publicaciones con comentarios que lo hicieron sentir querido y especial. Un plus que les encantó fue se haya tomado la molestia de escribir en español para tener un mejor contacto con ellos.

"Shawn, hermano, ya eres mexicano", "¡Gracias Shawn! Tuvimos un tiempo muy especial contigo", "Shawn escribiendo en español, te amo más que a mi perro", "Ya vuelve al tour por favor y da fechas para México", "Yo te doy la nacionalidad", "Gracias por la visita chiquito, me le das el dulce a tu mami y dile que la quiero mucho. Besos buen viaje", fueron algunos de los comentarios que le hicieron.

Shawn Mendes agradeció el contacto con la naturaleza (Foto: @shawnmendes)

"Mexico, Gracias por todo! Amo El País y Su Cultura, estar aquí me llena de luz y energía! La comida, la gente, la música, la tierra me encanta. Gracias @arca.tierra por recibirnos y mostrarnos las hermosas formas de agricultura que practicas. Me sentí tan inspirada después de visitarla. ¡Y muchas gracias @tommyhilfiger por todo en las últimas dos semanas! Ha sido tan divertido", escribió el ex de Camila Cabello.

