¡Shawn Mendes llegó a CDMX! visitó las pirámides de Teotihuacán y terminó quemado

Shawn Mendes se encuentra en la Ciudad de México y fue visto explorando las pirámides de Teotihuacán, donde convivió con algunas fanáticas que tuvieron oportunidad de encontrárselo. El músico canadiense compartió en sus redes sociales una fotografía donde comentó que se encontraba en la capital mexicana: “Me siento diferente en Ciudad de México”, escribió el intérprete de "Treat You Better" en su cuenta de Instagram, donde acumula cerca de 72 millones de seguidores.

A través de una publicación, que cuenta con casi un millón y medio de "me gusta", el cantante canadiense compartió algunos lugares que visitó en el país. El intérprete de "Señorita" tomó el sol desde las pirámides de Teotihuacán, visitó una antigua librería y disfrutó de la música de los organilleros. Durante su travesía por calles mexicanas, el famoso fue visto por sus seguidoras y seguidores, quienes le tomaron fotografías y las difundieron en redes sociales.

El cantante disfrutó el día en Teotihuacán. Foto: @shawnmendes

¿Qué hace Shawn Mendes en CDMX?

El cantante visita la capital del país debido a que el próximo lunes 27 de marzo se presentará en en el centro comercial Artz Pedregal, al sur de la ciudad. De acuerdo con su itinerario, el intérprete de "There's Nothing Holdin' Me Back" arribará a la plaza en punto de las 15:30 horas y posteriormente se dirigirá a la tienda de Tommy Hilfiger.

Shawn Mendes ha colaborado con Tommy Hilfiger para lanzar la nueva colección primavera-verano de este 2023. En la colaboración, el cantante tuvo la oportunidad de presentar prendas que son fieles con su estilo de vestir a través de materiales sostenibles. Ahora, el famoso canadiense se encuentra de visita en México como parte de una gira con la firma de ropa, donde promocionará las prendas que forman parte de la colección.

El cantante fue víctima del intenso sol. Foto: @shawnmendes

Cabe mencionar que el cantante visitará varias ciudades alrededor del mundo, entre las que destacan Londres, Berlín, Milán y Ciudad de México.

