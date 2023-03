Laura Bozzo arremete con todo contra Clara Chía: "No tiene neuronas y es una robamaridos"

Clara Chía y Gerard Piqué se han convertido en una de las parejas más polémicas de los últimos meses. Su popularidad se ha extendido en diversos países del mundo, esto luego de que Shakira lanzara fuertes indirectas a su ex pareja en su canción "BZRP Music Sessions #53". Derivado de esta situación, internautas y celebridades han externado su apoyo a la barranquillera y han emitido fuertes criticas en contra del ex futbolista y su actual novia.

En este contexto, Laura Bozzo no se guardó sus comentarios y arremetió en contra de Clara Chía. La peruana fue cuestionada sobre su opinión acerca de la pareja en un reciente entrevista de prensa que ofreció. Ante las preguntas, la presentadora no se guardó nada y en aquel momento se lanzó en contra del ex deportista y su nueva novia, advirtiendo que ambos pagarán lo que le hicieron a Shakira.

La peruana no se guardó nada contra Chía. Foto: especial.

“Van a recibir su merecido, que a la hora de la hora la tortilla se voltea y que al final van a terminar llorando, por lo que perdieron”, expresó la peruana ante medios de comunicación. Además, en su reciente aparición en la revista People, la presentadora acusó a Clara Chía de ser una “robamaridos”. La exintegrante de La Casa de los Famosos no se guardó con nada y afirmó que de nada le servía tener un cuerpo bonito, si no tenía “neuronas”.

“De qué vale tener un cuerpo espectacular si no tienes neuronas y eres una robamaridos”, dijo en una publicación. "Este tipo de mujeres a mí me causan asco”, añadió. Por si fuera poco, Laura Bozzo aseguró que Clara Chía sabía perfectamente lo que estaba haciendo y el hogar que destruía con sus acciones, por lo que consideraba que le faltó “dignidad” para tomar su espacio y no ir ni siquiera a la casa de Shakira.

La presentadora desató la polémica en redes. Foto: IG @laurabozzo

“Ella siempre supo que estaba destruyendo un hogar y tuvo la falta de dignidad de meterse a la casa de la esposa. La belleza está en el alma y en los valores que ella no tiene”, escribió la presentadora en Instagram, agregando emojis de molestia. Su comentario obtuvo más de mil "likes" y fue aplaudido por decenas de internautas que coincidieron con ella.

