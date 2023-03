“No te metas con mi Peso Pluma”: Ángela Aguilar defiende al cantante tras críticas

Ángela Aguilar salió en defensa de Peso Pluma, esto luego de que el músico recibiera duras criticas por su singular voz. La hija de Pepe Aguilar estaba siendo entrevistada para el podcast "Don Cheto al Aire", cuando le preguntaron su opinión sobre los artistas que han ganado fama y carecen de talento, haciendo referencia a Hassan Kabande Laija, ante lo que la intérprete de "Que agonía" respondió con sinceridad y defendió al cantante.

"Una pregunta, ¿no te da coraje? Por ejemplo, ahora con la modernidad de la música, ¿no te da coraje oír a un famoso que no canta? Saludos a ‘Peso Pluma’", le preguntó el conductor del podcast a Ángela Aguilar. Rápidamente, la intérprete de "Llorona" pidió respeto para su colega de regional mexicano: "No te me metas con mi Peso Pluma", dijo la menor de la Dinastía Aguilar, a lo que las personas que se encontraban presentes reaccionaron con humor.

La cantante no dudó en salir a defender a su colega. Foto: especial.

Posteriormente, la cantante continuó diciendo que para todo hay gustos, por lo que no hay razones para hacer comparaciones o demeritar a ciertos artistas. "A ver, hay gustos para todo, rey. Hay veces que quiero escuchar a Mozart y hay veces que quiero escuchar ‘Un rinconcito en el cielo’ de Ramón Ayala”, mencionó la hija de Pepe Aguilar, “o sea que dependiendo de la situación es lo que hacemos”, añadió.

Luego de escuchar su tajante respuesta, uno de los conductores del podcast arremetió diciendo: “Hay gente que tiene muy buena voz y que no tiene conexión con el público, hay gente que tiene una gran conexión con el público y que no necesariamente tiene voz, y hay gente que tiene conexión y voz como Ángela Aguilar”. Lo dicho por los presentadores causó indignación entre los seguidores de Hassan Kabande Laija, quienes defendieron al artista a través de los comentarios en redes sociales.

Hassan Kabande Laija, mejor conocido como Peso Pluma, es un cantante de 23 años de edad. Foto: especial.

¿Quién es Peso Pluma?

Hassan Kabande Laija, mejor conocido como Peso Pluma, es un cantante de 23 años de edad que ha ganado popularidad entre los jóvenes por incursionar en los llamados "corridos tumbados", término creado por Natanael Cano. La popularidad de el artista ha crecido significativamente y ha llegado a colaborar con Grupo Firme y Fuerza Regia.

