Maite Perroni: comparten imágenes inéditas del lujoso baby shower de la ex RBD

Ha iniciado la cuenta regresiva para el nacimiento de la primera hija de Maite Perroni con su esposo, el productor Andrés Tovar, ante ello amigos y familiares le organizaron un íntimo y lujoso baby shower del que se filtraron algunas imágenes en redes sociales, en las que también se puede ver lo avanzado de su embarazo del que ha mantenido los detalles alejados de los reflectores.

La exintegrante de RBD llegó al altar en octubre de 2022 y desde entonces surgieron rumores de un embarazo, aunque lo negaron en constantes ocasiones fue el 6 de enero de este año que finalmente confirmaron la noticia con un tierno video en el que parte la tradicional Rosca de Reyes y obtiene el mensaje “ahora somos tres”.

Maite Perroni celebra lujoso baby shower. Foto: IG @rocio_sazuara

Esta vez fue la conductora Rocío Sánchez Azuara quien a través de su cuenta de Instagram compartió los detalles del lujoso baby shower que habría celebrado Maite Perroni este fin de semana en compañía de algunos familiares y amigos. Además, a través de sus historias también mostró algunos clips con los que revela que se trató de una íntima fiesta en la que la cantante no dudó en mostrar su “baby bump”.

En las imágenes se puede ver que la celebración se realizó en un pequeño espacio con jardín y decorado con globos de color rosa, pues fue la también actriz quien en entrevista para la revista Caras reveló que su bebé será una niña. Rodeados de flores, dulces y globos en tonos pastel Maite Perroni celebró lo que podría haber sido su primer baby shower, aunque no dio más detalles al respecto.

Rocío Sánchez Azuara en baby shower de Maite Perroni. Foto: IG @rocio_sazuara

Embarazo de Maite Perroni

La protagonista de “Oscuro deseo” despertó sospechas de un embarazo luego de su boda debido a que en algunas imágenes fanáticos aseguraban ver una pancita en su vestido de novia, sin embargo, ella lo negó en más de una ocasión y se limitaron a disfrutar de luna de miel.

En febrero de este año y tras confirmar la llegada de su primogénita, Maite Perroni se dejó ver por primera vez con su “baby bump” para la revista Caras donde también reveló el sexto del bebé: “Va a ser una niña muy amada, consentida y apapachada. Deseo que podamos guiarla de la mejor forma”.

Maite Perroni realiza su primer baby shower. Foto: IG @rocio_sazuara

Además, reveló que se enteró de su embarazo un mes antes de su boda y durante un viaje de trabajo en España ya que se sentía “distinta”, fue entonces que por recomendación de un amigo decidió hacerse una prueba de embarazo.

“Empecé a sentirme distinta, me di cuenta que no estaba bien y pensé que era el cansancio, las horas de vuelo, tanto trabajo, pues no había parado, pero lo que menos pensé fue que ya estuviera embarazada (…) Dormí todo el día y cuando me desperté, mi amigo me dio una prueba de embarazo”, detalló.

Invitadas al baby shower de Maite Perroni. Foto: IG @rocio_sazuara

