FOTOS I Así fue la lujosa boda de Eduardo Videgaray y Sofía Rivera Torres en Yucatán

Tras 9 años de coincidir por primera vez y luego de haberse casado por lo civil en 2020 -cuando la pandemia de covid-19 azotó a la población mundial-, Eduardo Videgaray y Sofía Rivera dieron el siguiente paso y celebraron su boda religiosa en Mérida, Yucatán, a la que asistieron familiares y amigos, entre los que destacan algunas personalidades.

Foto: IG @Sofiariveratorres

A pesar de la controversia que causó al inicio la relación del conductor de televisión y la actriz, por los 23 años de diferencia de edades que existe entre ambos, ello no fue obstáculo para que su amor se fuera incrementando. Incluso, nunca hacen caso omiso a los comentarios externos, pues en ocasiones bromean de ello. Sofía en más de una ocasión ha dicho que Eduardo es su “sugar daddy”. Por su parte, él acepta que ella le ha inyectado ese toque de jovialidad que necesitaba en su vida.

IG @Sofiariveratorres

Eduardo Videgaray y Sofía Rivera se conocieron en 2014, cuando él era el conductor de un programa llamado La Sopa y ella estaba en Chica E!. La historia comenzó cuando ambos se empezaron a tratar en su estadía en Cadena Tres. Videgaray reconoció que cuando la vio por primera vez se dio cuenta de que tenía un gran potencial y talento; en tanto, Sofía pensó que él era un “viejo mamón y prepotente”.

Foto: IG @Sofiariveratorres

Con el paso del tiempo se dieron cuenta de que eran el uno para el otro. Entonces Eduardo decidió darse una nueva oportunidad en el amor; pues él ya había estado casado con Mónica Abín, quien falleció en 2017.

Es así que luego de tres años de su matrimonio civil, ayer domingo, Eduardo y sofía celebraron su lujosa boda religiosa en la iglesia de la Tercera Orden, ubicada en el centro Mérida, Yucatán, donde él vistió un smoking en color blanco mientras que la novia un hermoso vestido con un escote pronunciado, portando un bello ramo de flores blancas.

Foto: IG @Sofiariveratorres

Una vez terminada la ceremonia, los recién casados pasearon por el centro de Mérida a bordo de un automóvil clásico para llegar al lugar donde se llevó a cabo la fiesta que se extendió hasta las primeras horas del domingo.

Foto: IG @Sofiariveratorres

En redes sociales se pudo apreciar que la novia usó tres cambios de look; el primero que utilizó fue para el altar el cual fue vestido en de encaje el cual dejó ver su espectacular figura, con una cola de tul larga, Sofía optó por un recogido completo el cual tenía una peineta de llena de flores; el segundo fue más relajado con un escote en parte trasera u plumas en parte inferior; el último fue un palazzo en color blanco con algunos destellos brillantes.

Foto: IG @Sofiariveratorres

Entre los famosos que acompañaron a Videgaray y a Rivera estuvieron el influencer y youtuber, Alex Montiel, Eva Cedeño, Fabiola Guajardo, entre otros. En tanto, Eduardo lució un smoking blanco.

Foto: IG @Sofiariveratorres

Eduardo Videgaray y Sofía eligieron como primer vals de pareja la canción Cinderella (she said her Name), en cual lucieron sin duda muy enamorados y felices por celebrar este gran momento.

Foto: IG @Sofiariveratorres

Se sabe que la fiesta terminó hasta la mañana de este domingo 26 de marzo. Hasta el momento se desconoce en donde los novios celebrarán su luna miel.



