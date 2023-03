La miscelánea de “TaBe”: explorando, descubriendo y resignificando la ciudad a través del dibujo

Cuando hablamos de videos virales nos referimos a millones de ojos enfocados hacia un mismo objetivo. Aquellos contenidos que logran un alcance mucho más amplio que el promedio. ¿De qué depende? Hay una cita del artista abstracto Adolph Dietmar Friedrich Reinhardt que nos podría contestar lo anterior: (less is more), en su traducción “menos es más”. A partir de esa premisa se infiere que la viralidad es fácil de entender. Lo auténtico es atractivo. Los usuarios conectan con las emociones. Mientras más producido es el contenido, la persona menos se identifica.

Constante movimiento, diferentes técnicas y jamás seguir el mismo camino, esas son las claves que han llevado a “TaBe” a posicionar su arte en la arena digital ante miles de miradas ansiosas de ver qué es lo que creará ahora. A través de su estilo “cartoon” ella ha logrado plasmar la relación amor-odio que tiene con la Ciudad de M��xico, la cultura popular, sus pasiones y miedos. Desde un emblemático puesto de tortas callejero hasta resignificar a personajes como Mamá Lucha y Dr. Simi. La artista encontró la manera de conectar con su público mediante su cotidianidad.

De los siete días que existen en la semana, al menos cinco son usados por “TaBe” para crear ilustraciones, animaciones y hasta memes. Se levanta, prepara su desayuno y comienza a scrollear con su celular para dejar volar su imaginación. Ella se divierte en Tik Tok. Incluso revela que muchas de sus creaciones han sido influenciadas por los temas que llega a ver en redes sociales. Decide parar, se encierra en su habitación y le dedica hasta 6 horas diarias a su profesión. Así, desde hace 8 años que fundó “TaBe Comicz”. Al igual que en Inglaterra con “Bansky”, esta diseñadora gráfica mexicana decide no revelar su identidad. “Yo quiero que mi trabajo hable por mí”, comparte en entrevista con El Heraldo Digital.

Un anafre que refleja la comida callejera de México, sus garnachas

Foto: Ilustración de TaBe Instagram / @Miss.nadie

Al invitarla a hacer un viaje introspectivo sobre sus inicios en el dibujo, “TaBe” nos remonta a una escena de su infancia: ella sentada en el patio de su kinder haciendo sus primeras creaciones con gises. “La mayoría de personas que nos dedicamos a la ilustración te vamos a decir que siempre nos la pasábamos ‘haciendo dibujitos’. Mi maestra le decía a mi papá que únicamente me la pasaba dibujando afuera”, menciona. El camino de “TaBe” a la ilustración fue por casualidad, ella realmente quería incursionar en el mundo de la gastronomía. En ese trayecto hubo dos puntos de inflexión: el primero fue la recomendación de su padre “estudia algo que te deje dinero” y la segunda, el tener gustos similares con su mejor amigo. “Dije ‘esto se ve interesante’ vi el plan de estudios y me encantó. La verdad no me arrepiento de mi decisión, disfruté mucho el proceso”.

Publicación que hizo la artista el Día de las Infancias

Foto: Instagram / @Miss.nadie

La primera animación que realizó la mujer de 35 años fue un interior de un microbús capitalino, donde está una chica sentada en el tablero. La popular escena del chofer y su pareja. “Mucha gente me pregunta en qué programa animo, pero tengo que confesar que no sé animar, no soy una erudita, entro al programa y comienzo a picar botones. Si veo tutoriales para conocer principios básicos, cómo funcionan ciertos materiales, pero muchas cosas si son prueba y error”, explica.

“TaBe” es una artista que combate lo estático y lo monotonía, pues ha caminado por diversos puntos de la Ciudad de México y Estado de México. A veces por gusto y en ocasiones por los “mandados que tiene que hacer”. Es una ilustradora que tiene muy desarrollada su mirada, el ver al México a través del tiempo. “Me gusta ver los matices de la CDMX, como han cambiado las colonias a lo largo de los años, que diferencias existen entre municipios, sus tradiciones, costumbres, rutinas”, sentencia.

Ella se sincera y nos comparte que es una persona “que se aburre demasiado rápido”, por lo que trata de estar innovando su contenido, utilizando técnicas como pintura digital, pintura acrílico o con rotuladores. “En mis creaciones vas a encontrar mis rasgos, lo que me caracteriza”.

Sus creaciones que no son mostradas en sus perfiles las comparte con sus seguidores en la plataforma de “Patreon”, un espacio más especializado e íntimo donde la artista muestra lo que se quedó en el tintero. “En este lugar es cuando les digo ‘estaba haciendo tal monito pero ya no me encantó’ así quedó. Es muy poco lo que no llego a terminar, en ese aspecto me considero muy disciplinada. No me gusta acumular".

De crisis existencial, música y otras vivencias

Más allá de su trabajo en una agencia, “TaBe” decidió hacer caso al refrán de su padre y monetizar su trabajo. Dio un paso adelante y en una temporada materializó sus dibujos en mercancía como playeras, tazas o stickers, los cuales ponía a la venta en su galería de Instagram. Actualmente se dedica a responder sus comisiones, piezas que le pide la gente.

“La mayoría de veces eran retratos para regalo, de sus dueños con sus mascotas y algo más personalizado. Pero cuando tuve el boom fue cuando comencé a animar mis canciones. Amo la música, entonces a mis rolas favoritas les hacía animaciones y eso empezó a llamar la atención de la industria”.

TaBe caminando por las calles de la gran ciudad

Instagram / @Miss.nadie

El arte de “TaBe” cruzó fronteras y la comenzaron a buscar productores de Estados Unidos para que ilustrara sus proyectos. La mexicana colaboró con la disquera Acrylic Clabel, desarrollando ilustraciones, animaciones y contenido de promoción para redes digitales. “Me gustó mucho el resultado, me encantó lo que logré, fue una temática cyberpunk en Latinoamérica”.

Detrás de esos dibujos y animaciones, también se encuentra una artista que estudió Producción Musical y que tiene la idea de crear su propio concepto, inspirado en proyectos internacionales como Gorillaz de Damon Albarn y Jamie Hewlett. “Me gustaría sacar un álbum temático y meter a ‘TaBe’ como la protagonista de los videos”, expresa con una sonrisa en el rostro.

Ilustración de un vendedor de algodones de azucar

Instagram / @Miss.nadie

“TaBe” aparece en la mayoría de las publicaciones que se pueden observar en Instagram o Facebook, pero eso solo le ha provocado una crisis existencial a nuestra entrevistada. “TaBe no soy yo, es un personaje sin género que existe y ya. Antes cuando dibujaba cosas más vivenciales me dibujaba a mi en dicha situación. Ahora quiero impulsar más a ‘TaBe’, que la gente se identifique con el personaje y que la única confundida aquí sea yo, ya no me hago a mí”, explica tras soltar una pequeña risa.

La miscelánea de “TaBe”

A la pregunta de ¿Qué quieres decirle al mundo con tus dibujos? La ilustradora con más de 20 años de experiencia contesta: “mi identidad, mis gustos, lo que he vivido, lo que me gustaría vivir o con lo que me gusta imaginar”. La mirada de “TaBe” es la llave que abre las puertas de la creatividad. “Trato de plasmar lo que me rodea, a la gente, sus calles, sus colores, los contrastes de la ciudad, cómo luce de noche y de día”, comparte.

“TaBe” es una artista preocupada por su país y activa políticamente, los mensajes que lanza a través de sus dibujos constantemente se hacen virales y tienen un impacto en la esfera pública. Es una creadora precavida, trata de que sus comunidades de redes sean sanas. En una industria tan cambiante y fugaz, es muy fácil que arriben “bots” a atacarte o saturarte.

Pollo amarillo cargando una mochila de Uber Eats

Instagram / @Miss.nadie

“Por fortuna tengo una de las comunidades más bonitas. Tengo Facebook, Twitter e Instagram, y te diré que es bien diferente la gente en cada una de ellas. Me gusta hablar de ciertas problemáticas del país, soy una persona muy comprometida con la causa, pero no me gusta crear polémica. Si hablo de tal personaje trato de que no haya espacio para la polémica y comience la agresión, el insulto”, narra.

La decisión de la alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, de quitar los rótulos de los puestos callejeros provocó la indignación de la comunidad artística mexicana, entre ellxs “TaBe”, quien no dudó en posicionarse y defender a través de los trazos la cultura popular de la capital.

Ilustración que hizo TaBe para mostrar su descontento con la decisión de quitar los rótulos

Instagram / @Miss.nadie

“Cuando (Sandra Cuevas) mandó quitar los rótulos, dije ¡no, ahí sí, no! Hice un posteo donde mostré mi descontento y de inmediato se hizo viral. Evidentemente aparecieron los comentarios de “chairos”, pero lo bonito de esto es que las personas que están en mis redes sociales me ayudan a contestarles, me hacen ese paro, si de plano se ponen muy pesados yo si bloqueo gente”, sentenció.

Y como dijimos al inicio de esta pieza, la viralidad tiene autenticidad, conecta con las emociones de las personas. “Vaya que esto superó a mis ilustraciones de puestos callejeros o la Mamá Lucha 2046”, escribió hace poco en una historia de Instagram. Nos referimos a la animación que hizo “TaBe” del emblemático sonido del fierro viejo en japonés que fue retomado por medios de circulación nacional. Incluso, se manejó que el sonido ya era utilizado en el país del Sol naciente. Aquí la ilustradora nos cuenta el origen.

“De esas veces que estaba scrolleando en Tik Tok me salió la cuenta de @japonesesmihobby, un joven originario de Japón que traduce palabras random en japonés. Lo que me llamó la atención fue cuando comenzó a cantar el fierro viejo en japonés. Fue ahí donde dije, esto debe tener una animación. Me encantó”, concluye.

