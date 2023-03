VIDEO | ¿"Euforia" será la última gira de Yuri? Esto fue lo que dijo la jarocha

Aunque ha sido criticada por los atuendos que utiliza en sus presentaciones, nadie puede negar que Yuri es una de las cantantes que más invierte en la producción de estos. Ella, desde siempre ha mencionado que lo hace porque el público se lo merece, pues se considera un fuerte elemento de la "vieja escuela" donde todo se hacía y hace por los fans. Ahora, la jarocha volvió a tocar el tema en el programa Hoy, donde posiblemente reveló más de la cuenta.

Sentada frente a Galilea Montijo, Raúl "Negro" Araiza y Andrea Legarreta habló un poco de su trayectoria artística, además de asegurar que la gira que está realizando, "Euforia", podría ser la última que lleve a cabo en su vida con el nivel de preparación y coreografía: "Puede ser que sí. Mana ya me canso, ya me canso. Mira, no sabes lo que me costó volver a agarrar otra vez el entrenamiento. Si me costó. Edades, hay edades. Lo que pasa es que no me veo de la edad que tengo", explicó la güera.

De igual manera, Yuri recordó que la inversión es fuerte en principio al grado de no obtener prácticamente nada de ganancias, pero que la apuesta es tan segura que se recuperan en los siguientes shows. "Sí le gastamos. Nomás nos queda pa' los chicles, al principio, pero después recuperamos. El público yo creo que merece un respeto para que cuando vayan digan 'ay, valió la pena el costo'", mencionó la cantante.

Inicia en el minuto 03:34.

¿Yuri criticó a Paquita la del Barrio?

Yuri, quien tiene 59 años de edad, mencionó que ya no tiene la misma energía de antes, razón por la cual no cree que vuelva a realizar las mismas coreografías que se exige en el escenario. Sin embargo, no defraudó a su público, pues mencionó que estará presentándose aunque de una manera más tranquila.

No obstante, la intérprete de "La maldita primavera" dejó claro que tampoco la verán cantando sentada y sin moverse, algo que calificó Andrea Legarreta como estar "chocheando". "Siempre me van a ver en movimiento, pero ya no la pata arriba porque eso ya no, ya me canso", dijo. Es menester recordar que una de las grandes artistas que ha ofrecido conciertos de esa manera es Paquita la del Barrio, pues se ha encontrado delicada de salud.

Paquita la del Barrio en la Arena Ciudad de México en concierto con Lupita D’Alessio (Foto: Cuartoscuro)

¿Cuáles son las próximas presentaciones de Yuri?

Yuri aprovechó el escenario de Hoy para mencionar las presentaciones que tendrá en este año: Puebla, Tlaxcala, Baja California, San Luis Potosí, Estado de México, Veracruz, Coahuila, Oaxaca, CDMX, Yucatán, Monterrey, además de dos presentaciones en República Dominicana.

Yuri está de gira con su tour "Euforia" (Foto: IG @oficialyuri)

SIGUE LEYENDO:

VIDEO | Yuri no gana nada durante los dos primeros conciertos de sus giras, esta es la razón