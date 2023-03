María Chacón: 3 atuendos con los que te enseña a aprovechar el lavanda durante la primavera

Tras protagonizar la telenovela "Cabo" a lado de Bárbara de Regil, la popularidad de María Chacón recobró eco en redes sociales, donde sus seguidores se han posicionado como una de las comunidades de fans más constante de las plataformas digitales, ya que, además de reaccionar a las publicaciones e historias que comparte, también suelen llenar de comentarios los post que realiza periódicamente.

Esto sin mencionar que la guapa actriz de 31 años de edad se ha consolidado como uno de los referentes de la moda en el mundo del espectáculo, demostrando así que siempre está al pendiente de las novedades que trae cada temporada, lo cual le ha permitido transitar de los escotes pronunciados a las sensuales aberturas.

Siendo los colores otro de los aspectos que no suele descuidar y que la han ayudado en más de una ocasión a posicionarse como una de las mejor vestidas en Instagram, plataforma en la que curiosamente se ha dejado ver con algunos atuendos en tono lavanda, color que se encasilla dentro de los más populares de esta estación en la que las aberturas y las transparencias serán las reinas de las prendas.

Los vestidos con lunares son un clásico que siempre puedes utilizar para combatir el calor / IG: @oficialmariachacon

Uno de sus tantos looks morados es este que consiste en un minivestido con lunares que resalta su cuello gracias al escote en "V" que posee y que la hace lucir perfecta para un paseo vespertino, donde además de contrastar con los colores del atardecer, se puede mantener fresca gracias al tipo de tela de su atuendo. De hecho, es importante que tomes en cuenta que esta primavera se elevaran las temperaturas, cuestión que puede influir en tu elección de looks, mismos que, para evitar bochornos, se recomienda que sean descubiertos o de telas delgadas.

Consciente de esta valiosa regla de la moda y la comodidad, María Chacón también cuenta con este vestido floreado en tono lavanda dentro de sus clásicos para esta temporada, el cual no sólo se une al trend de los colores, sino que se suma a la moda del estampado floreado.

Si eres fan de las flores, es momento de utilizarlas en tus atuendos primaverales / IG: @oficialmariachacon

La ventaja de un outfit como el de María Chacón es que puede ser complementado con accesorios que te preparen para cualquier inclemencia del clima, tal y como las improvisadas lluvias que han estado presentándose desde hace unas semanas en la Ciudad de México y de las cuales puedes cubrirte utilizando una chamarra de mezclilla, tal y como la que yace debajo de la actriz mexicana.

Por último, un look de María Chacón que no podía faltar en este recuento es este miniconjunto con el que la actriz de "Cabo" se llevó las miradas en redes sociales, el cual, además de unirse a la tendencia del lavanda, combina otro de los colores que estarán en boda durante esta primavera: el verde, una tonalidad que no debes temer usar.

Los miniconjuntos no podían faltar en este listado de atuendos de María Chacón / IG: @oficialmariachacon

