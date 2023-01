FOTOS | María Chacón arranca suspiros con look de playa en mini short y crop top de transparencias

María Chacón es una de las actrices más queridas en el medio del espectáculo, pues ha demostrado su talento desde pequeña en importantes proyectos. Aunque su participación en la telenovela “Cabo” prueba que dejó atrás la imagen tierna, pues ha cautivado al público con diminutos bikinis que le permiten presumir su escultural figura, como el más reciente con mini short y un crop top de transparencias.

La actriz comenzó su carrera desde muy temprana edad con proyectos como “Código F.A.M.A” y la telenovela “Alegrijes y Rebujos” en el que realizó el papel de Sofía Domínguez, “Chofis”, por el que aún es recordada por el público, quienes no dudan en llenarla de halagos en redes sociales por su envidiable figura que presume en cada uno de sus viajes con diminutos looks de playa a los que añade un toque de glamour y elegancia reflejando su gusto por la moda.

Look playero de María Chacón. Foto: IG @oficialmariachacon

Esta vez, compartió algunos detalles de su reciente viaje a Costa Rica donde celebró Año Nuevo en la playa entre fuegos artificiales, fiestas y trajes de baño diminutos que le permitieron presumir su bronceado perfecto. Además de su escultural figura resultado de una estricta rutina de ejercicio a través del “barre”, una disciplina que mezcla movimientos de danza, ballet, yoga y pilates.

Uno de los looks favoritos de sus fans durante las vacaciones de la actriz fue aquel relajado, ideal para una caminata en la playa, con el que llevó un bikini en color café. Consta de un mini short de mezclilla con detalles deslavados y rasgados, así como un crop top de transparencias de manga larga y detalles retro que acompañó con trenzas y un maquillaje natural.

María Chacón comparte sus vacaciones en Costa Rica. Foto: IG @oficialmariachacon

María Chacón se despide de "Cabo"

Durante algunos meses la actriz, de 31 años, brilló junto a Bárbara de Regil en la telenovela "Cabo" cuyas grabaciones se realizaron en las paradisiacas playas de Los Cabos y La Paz que también fueron testigo de la arrolladora belleza de Chacón, pues aprovechaba cada segundo para disfrutar del lugar y broncear su figura.

Todo parece indicar que el personaje de Rebeca, que interpretaba María Chacón, quedará fuera de la telenovela ya que a través de sus historias en Instagram en diciembre pasado compartió una postal con la que le dijo adiós al papel que realizó durante seis meses y que le ganó gran popularidad en redes sociales.

"Hoy me despido de Rebeca después de haberle dado vida por casi 6 meses. Te pedí y me llegaste, y cómo me divertí descubriéndote. Feliz de llevarme gente para toda la vida que encontré en este proyecto. Y emocionada de que sigan disfrutando (y odiando) a este personaje que tanto cariño le tengo. Hasta siempre, mi Rebe. Fin", escribió la actriz.

Bikini rosa de María Chacón en Costa Rica. Foto: IG @oficialmariachacon

SIGUE LEYENDO:

FOTO: María Chacón sube la temperatura con el más diminuto bikini

María Chacón posa con microbikini en tendencia de serpiente desde Costa Rica

FOTO | María Chacón se despide Rebeca su personaje en la telenovela "Cabo"