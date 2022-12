FOTO | María Chacón se despide Rebeca su personaje en la telenovela "Cabo"

María Chacón atraviesa una mezcla de emociones en estos días debido a que le tuvo que decir adiós al último personaje que interpretó: Rebeca, dentro de la telenovela "Cabo". A través de sus historias de Instagram, a actriz hizo una cuenta regresiva de lo que fue su último llamado hasta dar por concluida su participación en el melodrama; sin embargo, ella luce muy contenta por haber dejado todo en los sets de grabación.

En una imagen, donde aparece al filo de la puerta de su camerino, lució un vestido de color rojo y unas sandalias blancas, ropa que utilizó frente a las cámaras. De igual manera, le compartió su sentir a sus seguidores, quienes cayeron enamorados con su personaje aunque resultó ser uno de los antagonistas de su propia hermana, Bárbara de Regil bajo el papel de Sofía Chávez Pérez.

"Hoy me despido de Rebeca después de haberle dado vida por casi 6 meses. Te pedí y me llegaste, y cómo me divertí descubriéndote. Feliz de llevarme gente para toda la vida que encontré en este proyecto. Y emocionada de que sigan disfrutando (y odiando) a este personaje que tanto cariño le tengo. Hasta siempre mi Rebe. Fin", escribió María Chacón.

María Chacón se despidió de Rebeca (Foto: captura de pantalla)

¿Qué pasará con Rebeca?

Al ser la hermana que busca tener una vida de lujos sin hacer el mínimo esfuerzo, Rebeca fue capaz de todo, incluso de "vender" a Sofía. Este y otro tipo de actos nada éticos le valieron un odio justificado de los televidentes al personaje interpretado por María Chacón. Aunque no se ha anunciado el final de la telenovela "Cabo", se puede pensar que algo terrible le podría ocurrir para darle un giro radical a la historia.

María Chacón es una de las actrices consentidas de la TV (Foto: IG @oficialmariachacon)

Mientras son peras o son manzanas, la actriz se encuentra agradecida por la oportunidad que le dieron después de muchos años de no participar en un melodrama de este tipo. Es menester recordar que ella se ganó el corazón del público tras interpretar a la "Chofis" dentro de "Alegrijes y rebujos", todo un éxito por allá del lejano 2003 y que ahora vive en la memoria de muchos que ya son todos unos adultos como ella.

