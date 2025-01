José Eduardo Derbez revela que tuvo una intensa discusión con una mujer por un lugar de estacionamiento

Recientemente el famoso comediante mexicano José Eduardo Derbez compartió una de las experiencias más incómodas que vivió cuando tuvo una acalorada discusión con una mujer por un lugar de estacionamiento durante un evento, sin saber que dicha persona compartía un vínculo muy especial con alguien que él conocía.

Durante su participación en el programa "Miembros al aire" de Unicable, el también actor participó en una dinámica organizada por Facundo, la cual consistía en contar cual había sido el peor regaño que habían tenido en publico, momento en el que narró su molestia al haber encontrado el lugar perfecto para dejar su vehículo, solo para darse cuenta de que estaba siendo apartado por una mujer que estaba parada en medio reservando el espacio para su esposo.

"Por favor no lo hagan. Veo un lugar excelente a lado de la entrada del evento, y estaba esta señora parada ahí y le digo: '¿Me da chance? Me voy a estacionar ahí', y dice. 'no, es que estoy apartando'"