Pepe Garza asegura que si quiso divorciarse de Elisa Beristain: “el documento sí existe”

Fue en diciembre de 2024, cuando Elisa Beristain y Javier Ceriani dieron por terminada su relación laboral, por lo que el programa “Chisme No Like” llegó a su fin, dejando muchas dudas al aire sobre el por qué salió del aire tan abruptamente. Debido a esto es que los rumores sobre lo que realmente sucedió no tardaron en salir, sin embargo, hubo uno que llamó mucho la atención.

Dicho rumor, señalaba que Ceriani habría encontrado pruebas de una presunta infidelidad de Pepe Garza a Elisa Beristain, pero esto fue desmentido por “El Águila”, sin embargo, comenzó a tomar fuerza otra versión y es que existían documentos en donde el empresario solicitaba el divorcio a la periodista, y esta versión ya fue confirmada por el mismo Garza.

Fue en en el programa “Beristime”, el nuevo espacio informativo de Elisa Beristain, que la periodista tuvo como invitado a su esposo Pepe Garza, quien habló sobre el documento con el que estuvo a punto de divorciarse de la polémica mujer. Cabe mencionar que la ex integrante de “Rica, Famosa, Latina” aseguró que desde hace varios meses le habían informado sobre la existencia de ese documento, sin embargo, ella creyó que se trataba solo de rumores o que era un invento

La situación cambió hasta hace unos días, Elisa le pidió apoyo a su nuevo compañero de trabajo y él le confirmó que dicho documento fue presentado en la Corte familiar de Los Ángeles hace aproximadamente 10 años, por lo que aseguró la autenticidad del papel con el que Pepe habría solicitado el divorcio.

Lo anterior fue una sorpresa para Elisa Beristain por lo que asegura que ella tampoco sabía nada, es por eso que pidió a su todavía esposo Pepe Garza estuviera presente en su nuevo programa “Beristime” para aclarar la situación.

Luego que Elisa confirmó que no sabía de la existencia de la petición legal de su esposo, Pepe Garza explicó que él fue a solicitar el divorcio a una corte debido a que su esposa en un arranque de enojo se lo pidió, esto fue durante las grabaciones del polémico reality show “Rica Famosa Latina”, el cual se grabó aproximadamente hace 10 años.

“Entonces, tú misma en uno de los programas, no sé si por enojo o por lo que sea, me solicitaste como que reclamándome que me voy a divorciar de ti que no sé qué, entonces, yo lo tomé como ‘¿ah sí?, pues vamos a hacerlo de verdad’ y yo también llevado por mis emociones quise iniciar este proceso y después me tranquilice y pues no, no es algo que no quería fue algo impulsivo, yo ni me acordaba que existía”, afirmó Pepe Garza