"Los nuevos gringos": un mexicano visita Argentina y asegura que vive como rico gracias al peso

Bien es sabido que Argentina no está pasando por su mejor momento económico, pues actualmente se encuentra atravesando una severa inflación que está dejando estragos fuertes en el país; al respecto, un youtuber mexicano documentó por voz de los argentinos la fuerte crisis que están viviendo y destrozó a su gobierno.

Diego Saul Reyna, se dedica a realizar videoclips por diversas partes del mundo para mostrar lo que pocos ven de diversas naciones del mundo. En esta ocasión visitó Argentina, donde tras analizar su situación económica y política aseguró que los mexicanos serían ricos en aquel país en comparación con el valor del peso argentino y mexicano.

El youtuber inició el clip asegurando que Argentina era uno de los países promesa de Latinoamérica pero con el paso del tiempo se perdió la esperanza, incluso comparó el sistema político de la nación con Venezuela y todo esto, señaló que fue a causa de la corrupción, inflación, inestabilidad política y mal crédito.

"Con permisito amigos argentinos, me disculpan, pero su gobierno es un asco con todo respeto y cariño de un mexicano, pero que sistema de porquería, no beneficia a nadie, está diseñado para que todos pierdan, ya ni mi rancho en Chiapas está así de pésimo, espero que al menos tengan la libertad de prensa y que ya se pueda de manera segura criticar al gobierno", dijo.

El youtuber realizó un recorrido por las zonas urbanas y captó que alguna parte de la población vive en pobreza

Durante el recorrido, el creador de contenido entrevistó a varios ciudadanos argentinos, quienes confirmaron que la economía del país está por los suelos por lo que sugirió que se le corte un 80% los lujos a sus ministros, ya que tienen el sistema político más caro del mundo pagado con impuestos argentino.

El dólar blue

Diego Saúl habló también sobre el dólar blue, estrategia que utilizan los argentinos para sobrevivir a la crisis, es decir, compran dólares con peso argentino y es así como logran ajustarse a sus necesidades, incluso el dólar estadounidense se ha vuelto bastante popular, pues las compras grandes son hechas con esta moneda y también algunas personas reciben su salario en dólares.

"No quiero sonar populista, entrometido, de meterme en lo que no me importa de que vengo a este país a estar criticando y a hablar babosadas pero sería mucho pedir considerar la idea de bajarle el costo a su sistema político, esta carísimo en serio, es un desperdicio irrespetuoso hacia los hermanos argentinos que viven en pobreza", expresó.

El mexicano compartió diversas opiniones desde el país

Genera polémica en los comentarios

El clip generó bastante polémica y no se hicieron esperar los comentarios, pero para sorpresa del youtuber, la mayoría de los cibernautas estuvieron de acuerdo con la descripción que el mexicano hizo a cerca de su sistema económico y político, incluso argumentaron que aunque quisieran defender a su nación sería imposible.

"¡Soy Argentino y pocas veces vi una descripción tan exacta! Lamentable lo mal que estamos", escribió un usuario.

"Estimado Diego, soy argentino y vivo en México hace casi 7 años. Realmente me duele ver todo lo que mostrás de mi país, pero te quiero felicitar por tu descripción tan bien resumida. Mi país nos duele y nos irrita. La corrupción nos hace cada vez más pobres con políticos cada vez más ricos", escribió otro cibernauta

Mientras tanto, mexicanos se hicieron presentes en la caja de comentarios del clip y la solidaridad no se hizo esperar, algunos enviaron buenos deseos al pueblo argentino y otros aseguraron que su economía mejoraría, pues México también ha atravesado severas crisis y ha salido a flote.

