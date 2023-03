IPod: ¿Qué pasó con el dispositivo más innovador de Apple?

Es difícil pensar en la industria de la música sin que servicios como Spotify o Apple Music se conviertan en referentes a la hora de la reproducción multimedia, sin embargo, mucho antes de las aplicaciones de streaming, existió un dispositivo que verdaderamente revolucionó a la manera en que se podían comprar, escuchar y compartir canciones.

Fue un 23 de octubre de 2001, cuando Steve Jobs sacudió al mundo entero, pues sacó de su pantalón un pequeño dispositivo de color blanco, en el cual, aseguraba que se podían almacenar 1000 canciones, lo que en su momento parecía algo verdaderamente imposible, pues un CD de la época batallaba para almacenar más de 12 melodías.

Lo que parecía un proyecto irreal de acuerdo a la tecnología contemporánea de principios de los 2000 estaba lejos de la facilidad y comodidad que ofrece actualmente Spotify, sin embargo, el IPod rápidamente ganó popularidad, dejando obsoleto a productos como el Disc-Man y el antiguo Walk-Man.

El popular artefacto además de revolucionar la música, creó toda una industria de periféricos que funcionaban a la par del dispositivo, las cuales iban desde fundas, audífonos e incluso sistemas de audio enfocados totalmente al funcionamiento del reproductor de Apple.

¿Qué pasó con el IPod?

A partir del primer lanzamiento del dispositivo en 2001, la marca prácticamente hizo del IPod su producto insignia, si bien Apple ya se encontraba posicionada en el mercado de las computadoras, el icónico diseño con la ahora emblemática manzana mordida, los clásicos audífonos blancos y la propia innovación dentro del concepto hicieron que la empresa de Steve Jobs reinara la industria de la reproducción multimedia.

Con más de 15 años en tiendas, el IPod no solo renovó el mercado, pues Steve Jobs no quedó satisfecho, mejorando el proyecto con cada relanzamiento, haciéndolo más chico, más grande, eliminando la pantalla e incluso agregando una interfaz Touch, si bien eso actualmente no llama la atención, la pantalla táctil fue realmente una innovación para el producto.

Con más de 15 modelos, IPod dominó el mercado

Créditos: Especial

Con la salida del IPod Touch con 2 cámaras, el producto estaba en su punto más alto, pues ya no solo era música, pues en 2007 las redes sociales apenas comenzaban, además de que la industria de los juegos móviles desarrollados para el dispositivo, dio lugar a más de un solo uso para el reproductor de Apple.

IPod hizo muchas cosas bien, lo cual no pasó desapercibido por la competencia, quienes intentaron competir con el titán, sin embargo, fue la propia Apple quien más aprendió del proyecto, pues tomó todos los aspectos revolucionarios de su reproductor y añadió una función que volvió a sacudir al mundo.

Apple reinventaba el producto con cada relanzamiento

Créditos: Especial

Gracias al éxito de IPod, en 2007 Apple decidió lanzar al mercado el ahora inconfundible IPhone, un dispositivo que añadía la función de realizar llamadas y mandar mensajes de texto a lo que el reproductor musical ya ofrecía, si bien esto fue un acierto para la empresa de Steve Jobs, también significó el principio del fin del querido producto que ahora almacenaba más de 3500 canciones.

A pesar de ser productos parecidos, el IPhone prácticamente sepultó al IPod

Créditos: Especial

Desafortunadamente para Apple, tener dos productos con tantas similitudes comenzó a cobrar factura, pues pasaron de vender más de 300 millones de unidades a decidir en 2014 que dejarían de informar sobre las ventas de los dispositivos en sus informes de ganancias trimestrales.

El IPod "compitió" por mucho tiempo con su producto hermano, sin embargo, el IPhone ganó la batalla, siendo un 10 de mayo de 2022, el día que Apple anunció que descontinuaría el iPod Touch, el único dispositivo restante de la serie de reproductores portátiles de MP3, el cual llegó hasta el séptimo modelo, el cual era contemporáneo al IPhone 7 & 8.

El IPod Touch 7 fue el último modelo del producto

Créditos: Especial

“Impactó más que solo la industria de la música: también redefinió cómo se descubre, escucha y comparte la música” comentó el vicepresidente senior de marketing mundial de Apple, Greg Joswiak.

Fueron múltiples los factores que llevaron al IPod a su extinción, la aparición de mayor velocidad de conexión y un aumento en el almacenamiento de los celulares, la gran demanda que Spotify y otros servicios de streaming ofrecían, además de que los costos entre este producto y un IPhone no representaban una gran diferencia.

El IPod sin duda revolucionó a la tecnología, pues se podría decir que fue el precursor de los populares "Smart Phones", además de popularizar la manera en que se consumen los medios de entretenimiento, priorizando la inmediatez y la comodidad, si bien el último modelo del famoso mp3 aún está disponible en algunas tiendas, pronto pasará a convertirse en una reliquia, pues Apple ya confirmó que no se producen más, cerrando un legado de más de 20 años.

