Steve Jobs: 5 tips del empresario que contribuyeron a su éxito | VIDEO

Steve Jobs fue uno de los emprendedores más icónicos de la historia. Magnate, revolucionario, visionario y genio de la tecnología y los negocios que cambió por completo el ámbito de la informática a nivel mundial. A continuación te compartimos 5 tips para alcanzar el éxito que el propio empresario llevó a cabo a lo largo de su vida.

Han pasado más de diez años de la muerte de Steven Paul Jobs, fundador y presidente ejecutivo de Apple y pilar del estudio cinematográfico Pixar. Nacido el 24 de febrero de 1955 en San Francisco, California (Estados Unidos), el empresario hubiera celebrado hoy su cumpleaños número 67.

Steve Jobs falleció el 5 de octubre de 2011 a causa de un paro respiratorio (Foto: AFP)

5 consejos de Steve Jobs que contribuyeron a su éxito

1. Conectar los puntos

¿Sabías que Steve Jobs nunca terminó sus estudios universitarios? En 1972 ingresó a la Universidad de Reed (Reed College). Sin embargo, debido a que sus padres gastaban todos sus ingresos en su matrícula, decidió abandonar su formación académica apenas seis meses después.

En 1976, junto a Steve Wozniak funda Apple Computer, actualmente conocida simplemente como Apple, empresa que se convirtió en un parteaguas en el sector informático con productos tan innovadores como: iPod, iPhone, iPad y Macintosh (Mac).

Uno de los tips del visionario magnate se resume en la frase 'Conectar los puntos'. Antes de abandonar por completo la universidad, Jobs tomó un curso de caligrafía, cuyo aprendizaje se convirtió en la base de las tipografías que formaron parte del primer ordenador Macintosh, presentado en 1984.

Al momento de tomar dicho curso, el propio Steve aceptó que lo aprendido no tenía la más mínima esperanza de ser aplicado en su vida, sino hasta muchos años después, cuando se encontraba diseñado el mencionado Mac.

"No puedes conectar los puntos hacia adelante, sólo puedes hacerlo hacia atrás (...) Tienes que confiar en algo: tu instinto, el destino, la vida, el karma, porque creer que los puntos se unirán te darán la confianza de seguir tu corazón", afirmó en 2005, durante una ceremonia de graduación en la Universidad de Stanford, cuyo discurso marcó historia.

Steve Jobs y el primer Macintosh, en 1984 (Foto: Especial)

2. Encontrar lo que amas

Esta frase aplica para el trabajo y para el amor. En aquel memorable discurso realizado el 12 de junio de 2005, Steve Jobs mencionó que en 1986 fue 'despedido de su propia empresa', Apple. A pesar de lo duro del golpe, aseguró que fue lo mejor que le pudo haber pasado, pues nunca dejó de amar lo que hacía.

Comenzó desde cero. Durante los siguientes cinco años creo la empresa NeXT; adquirió The Graphics Group, una compañía subsidiaria de Lucasfilm que posteriormente se llamó Pixar, creadora del primer largometraje animado hecho a computadora: Toy Story (1995); y además, se enamoró de una mujer que tiempo después se convirtió en su esposa, Laurene Powell Jobs. Curiosamente, en 1997, Apple compró NeXT y Steve Jobs regresó a la empresa que fundó.

"No pierdas la fe. Estoy convencido de que la única cosa que me mantuvo en el camino fue mi amor por lo que hacía. Tienes que encontrar lo que amas y esto funciona tanto para tu trabajo como para tus amores".

3. No te conformes

El tercer consejo va de la mano con el segundo. Si aún no has hallado aquello que amas, sigue buscando. Esa era la mentalidad de Steve Jobs. "Sigue buscando hasta que lo encuentres. No te conformes".

¿Cómo saber qué es lo que amo para mi vida? El empresario afirmó en aquel discurso que todo tiene que ver con el corazón, así que lo sabrás cuando lo encuentres. Lo mismo pasa con el amor de tu vida. Las relaciones de verdad mejoran con los años, no empeoran. Otra vez: "No te conformes".

La instantánea más icónica de Steve Jobs (Foto: Especial)

4. Sigue tu corazón e intuición

Para Steve Jobs es vital confiar en lo que te dicta tu corazón e intuición, pues ambos saben lo que realmente queremos ser.

"Tu tiempo es limitado, no lo malgastes viviendo la vida de otro. No quedes atrapado en el dogma que es vivir como otros piensan que deberías vivir. No dejes que los ruidos de las opiniones de los demás ahoguen tu propia voz interior. Y lo más importante: Ten el coraje de seguir tu corazón e intuición".

5. Piensa diferente

De 1997 a 2002, Think Different (Piensa Diferente) se convirtió en el eslogan de Apple. Para resaltar del resto y marcar la diferencia hay que pensar diferente.

"Las personas pueden cambiar el mundo en algo mejor y aquellas lo suficientemente locas para pensar que pueden cambiar el mundo son aquellas que lo logran", dijo Steve Jobs en una conferencia tras su regreso a Apple.

Sigue leyendo:

Las experiencias universitarias de Steve Jobs que lo ayudaron a crear una de sus más importantes invenciones

Steve Jobs fue abandonado por sus padres biológicos; aún así construyó un imperio tecnológico