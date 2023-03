Mona tuvo que modificar estas incendiarias fotos para evitar la censura en Instagram

Mona, la influencer chola, dejó con la boca abierta a sus seguidores en Instagram, ya que tuvo la ocurrencia de hacerse una sesión fotográfica desde el baño de su casa y frente al espejo (un clásico). Lo interesante de las imágenes radica en que utilizó su lencería negra de transparencias, muy ad hoc para encender la llama de la pasión; sin embargo, tuvo que colocar emojis en los lugares estratégicos para que la red social no la censurara.

Marisol Rodríguez Salazar, nombre real de la joven, publicó 3 instantáneas por separado y sólo se limitó a escribir un escueto "buenas noches". Esto fue suficiente para que sus más de 752 mil seguidores se alborotaran y le enviaran todo tipo de mensajes cargados de cariño, además de los acostumbrados likes que todo admirador deja cuando encuentra algo agradable.

Mona censuró sus fotos (Foto: IG @newfashionbeautymonareal)

Con su cabellera azul, como la tuvo un tiempo Karol G o al estilo de Ramona Flowers ("Scott Pilgrim vs the World"), la youtuber no realizó muchas muecas y tampoco les dedico una mirada o sonrisa a sus eternos fans, quienes la siguen desde que comenzó a dar consejos de maquillaje. No obstante, les regaló tres postales donde la imaginación quedó completamente de lado, además de pemitirles que le contaran los tatuajes del cuerpo.

Mona demostró que es una de las mujeres más guapas de las redes sociales (Foto: IG @newfashionbeautymonareal)

El diseño de la prenda que se animó a utilizar seguro le gustó a más de uno, pues es juvenil, sexy y bonita. Por desgracia tampoco colocó la marca o la tienda donde la adquirió, pero sin dudas será las más buscada en adelante, pues la hizo lucir como toda una princesa y más ahora que tiene algunos "arreglitos" estéticos.

Mona modeló su lencería con transparencias (Foto: IG @newfashionbeautymonareal)

Mona amplía su circulo de amistadas

Aunque parece que en el mundo de los influencers todos se conocen, muchos de ellos nunca se han visto la cara. Saben unos de otros gracias a la fama que van adquiriendo con el paso del tiempo y por el contenido de sus contenidos, aunque también por las polémicas que han desatado. En el caso de Mona, ha atravesado por todas éstas y por ello le ubican otras personalidades.

En este caso, ya colaboró con Karely Ruiz en Cancún, Quintana Roo, no sin antes conocerse y salir a divertirse. Ahora tocó el turno de Maya Nazor, la expareja del cantante Santa Fe Klan. La reunión fue algo extraño para muchos, pues eran consideradas rivales. Por si fuera poco, en el mismo evento que presumieron a través de sus cuentas también apareció la vedette Niurka Marcos, quien seguro les dio muchos consejos.

Mona a lado de sus nuevas amigas Maya Nazor y Niurka (Foto: IG @

newfashionbeautymonareal)

SIGUE LEYENDO:

Mona y Geros denuncian robo millonario, por segunda ocasión se meten a su casa y los saquean

VIDEO | Karely Ruiz le da las buenas tardes a sus fans en lencería roja y camisa blanca

VIDEO | Conductores de Chisme No like denuncian brujería con un ataque de tierra de panteón sobre sus autos