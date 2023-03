VIDEO | Tenía una molestia en el ojo, fue al médico y descubrió un enorme cabello atorado en su córnea

Una mujer mexicana ganó popularidad en redes sociales luego de contar una mala experiencia que vivió mientras se maquillaba. El video fue compartido originalmente en TikTok por la usuaria Sathya Alecia, quien reveló que a raíz de una molestia en el ojo descubrió algo aterrador. Cientos de internautas reaccionaron a la historia de la joven y el clip rápidamente se viralizó en la plataforma china, ganando cientos de "me gusta" y comentarios.

La joven, originaria de Jalisco, en México, comentó que tuvo que acudir de emergencia a un médico luego de experimentar una intensa y extraña molestia en uno de sus ojos. De acuerdo con la joven, la incomodidad que pasó fue tanta que por tanto rascarse el ojo con la mano, se afectó una de las primeras capas del órgano. Según su testimonio, todo comenzó cuando se estaba maquillando para salir, pero sintió una molestia en el ojo, por lo que comenzó a tallarse con intensidad, hasta que se percató de que algo no estaba bien.

La joven compartió su historia en redes sociales. Foto: Captura de pantalla.



“Me estaba maquillando y le dije ‘ayuda’ porque tengo algo en el ojo y no veo qué es. Entonces me estaba talle y talle y talle y talle y en eso veo y digo: ‘No inventes’. Me había levantado la telita de encima del ojo”, dijo la joven en su video. Pese a la gravedad de los hechos, la mujer temía acudir con un especialista, ya que le preocupaba tener que usar un parche en el ojo. “Me van a poner un parche y me voy a ver fea. Tenemos una boda el sábado, ¿Cómo voy a ir así?”, afirmó.

No obstante, la situación en el ojo empero, por lo que la joven decidió ir a un centro médico, donde la revisaron y le dieron una inusual noticia. “Me pusieron anestesia en los ojos, me voltearon el párpado y, con unas pinzas, me sacaron un cabello gigante que tenía atorado en el ojo. O sea, alrededor del ojo”, comentó Alecia.

Tuvo que acudir a un especialista. Foto: Captura de pantalla.

“¿Cómo pasó eso? No me lo explico. Total, me sacaron el cabello y ya. Resulta que de tanto que me tallé, me lastimé la córnea. Me hice pliegues en la telita de encima del ojo. Entonces cada vez que yo parpadeaba o cerraba el ojo, me duele. Bueno, me dolía y me duele todavía”, finalizó la joven, agregando que tras la mala experiencia aún tenía molestias en el ojo.

