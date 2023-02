Tiktoker "inventa" el taco plano y la tunden en redes: "es una tostada"

Los mexicanos sabemos mejor que nadie que hay cosas con las que nadie debe meterse y una de ellas es la gastronomía o más precisamente con los tacos, pues su sabor (sin importar su relleno) es un deleite para el paladar y de ahí la molestia que en el extranjero se les conozca con una versión dorada y con la forma de la tortilla doblada; sin embargo, situaciones como las anteriores entran en el radar de lo soportable y cuando esa línea se rompe, el Internet explota. Prueba de ello es lo que ha ocurrido en las últimas horas con una joven tiktoker que fue tundida en redes.

El gran conflicto que se desató en TikTok es que la joven afirma muy alegre haber inventado el primer taco plano del mundo, pero con una peculiaridad y es que no se parece nada a lo que los mexicanos entendemos por tacos, pues en lugar de escoger una tortilla suave eligió una tostada y por supuesto, los internautas ya hicieron de las suyas. "Eso es una tostada" o "no inventó nada" son algunos de los comentarios que se leen en la red.

A través de la plataforma, una usuaria identificada como Nicole compartió un video que ya cuenta con miles de reproducciones en el que explica: "He creado un nuevo invento de platillo que no asustará a la gente. No más tortillas recocidas desperdiciadas. Tacos planos". Mientras tanto sostiene lo que en México se conoce como tostada cargada de alimentos mientras le da una mordida a su supuesto invento.

(Foto: Captura de pantalla)

En la grabación, la tiktoker también detalla todo lo que hay que hacer para transformar la tortilla al tostarla para que quede "súper dura y crujiente", posteriormente sólo hay que añadir los ingredientes convencionales acompañados de lechuga y tomate para conseguir el "taco plano".

"Ahora que he aportado algo positivo a la comunidad pueden dejarme en paz", escribió para acompañar su video viral que desató la indignación.

Por supuesto, la tundieron en redes por su supuesto invento con comentarios en los que el ingenio mexicano salió en su máximo esplendor. "Alguien ponga la música de la Rosa de Guadalupe. Me desmayo", "no puedo con esta gente", "ya la etiqueté en 10 videos de tostadas", "gentrificaron las tostadas", "la tostada: 'me acaban de inventar'" y "le estoy marcando a la policía son algunos de los comentarios que se leen.

