La "abuela fitness" revela su secreto para tener energía todo el día

Lesley Maxwell, de 64 años y llamada “la abuela fit”, es una de las influencers fit más buscadas en la actualidad, pues constantemente comparte consejos y motiva a sus más de 128 mil seguidores. En esta ocasión dio un tip para tomar café y tener energía durante todo el día, lo cual es muy importante para darlo todo en el gimnasio.

Es conocida por dar tips prácticos para el gimnasio. Foto: Especial.

Con más de 30 títulos en su haber, no es de extrañar que Lesley sea una de las favoritas en Instagram. La famosa entrenadora personal cuenta con más de 15 años de experiencia y continúa aprendiendo para enseñar mejor.

¿Cuál es su secreto?

La originaria de Melbourne, Australia, contó a sus seguidores que le gusta añadir aceite de coco o incluso mantequilla a su café. Expuso que la grasa en el café puede dar "energía de larga duración".

Es muy activa en rede sociales. Foto: Especial.

"No me asusta comer grasa y también como al menos tres o cuatro huevos orgánicos enteros al día... Incluyendo una yema de huevo cruda. Y me encanta cómo añadir grasa al café proporciona energía de larga duración sin un bajón de azúcar en sangre", detalló en una publicación.

Constantemente recibe halagos y palabras de reconocimiento por parte de sus fans, algunos incluso han intentado salir con ella. Lesley ha mencionado que jóvenes de 18 años le han mandado mensajes, pero sólo se ríe de la situación.

Incluso ha ganado títulos

Uno de sus títulos favoritos de Maxwell, que comenzó en el fitness a los 40 años, es el primer lugar en el "Open" World Title INFB New York, así como el INBF Pro Card. También ofrece un programa en el que ayuda a la gente a alcanzar sus objetivos de fitness sin importar la edad. Su libro electrónico, que está a la venta, promete ayudar a la gente a "sentirse en forma y fabulosa a partir de los 50".

