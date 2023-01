La abuela fitness "rompe el corazón" de sus fans al insinuar que tiene pareja

Lesley Maxwell, de 64 años y conocida como “la abuela fit”, suele sorprender a sus seguidores con su físico y sus consejos para el gimnasio, sin embargo, ahora se volvió tendencia por un post por su estado sentimental. La originaria de Melbourne, Australia, insinuó que podría estar saliendo con alguien especial.

Siempre motiva a sus fans. Foto: Especial.

En la descripción de una foto en bikini en su Instagram, la culturista escribió: "Nada como la playa, tan buena para el cuerpo y el alma... especialmente en buena compañía". Junto al pie de foto compartió un emoji de un corazón enamorado, por lo que sus fans rápidamente asumieron que era un mensaje para su presunta pareja.

Recibió muchos elogios

Parece que muchos admiradores, aunque se entristecieron, le recordaron que tiene una figura increíble. Lesley no dio más pistas sobre si tiene novio. En el pasado ha dicho que todas sus parejas han sido más jóvenes que ella, esto incluye a su ex marido, con el que tenía una diferencia de edad de 13 años.

Le encanta estar en la playa. Foto: Especial.

Maxwell considera que "la edad es sólo un número", incluso dijo anteriormente que le han coqueteado personas muy jóvenes. “Hasta los de 18 años me han hablado, lo que es muy divertido… Me lo tomo todo como un cumplido, es genial que me sigan”, comentó.

Sabe lo que hace

Con más de 30 títulos en su haber, no es de extrañar que Lesley sea una de las favoritas en Instagram. La famosa entrenadora personal cuenta con más de 15 años de experiencia en el sector y continúa aprendiendo para enseñar mejor.

Uno de sus títulos favoritos es el primer lugar en el "Open" World Title INFB New York, así como el INBF Pro Card. También ofrece un programa en el que ayuda a la gente a alcanzar sus objetivos de fitness sin importar la edad. Su libro electrónico, que está a la venta, promete ayudar a la gente a "sentirse en forma y fabulosa a partir de los 50".

