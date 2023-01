FOTO: la abuela fitness más bella de Instagram sorprende con su abdomen marcado

Lesley Maxwell, de 64 años y es conocida como la “abuela fitness”, constantemente se vuelve viral porque en su cuenta de Instagram presume su musculosa figura y sus rutinas de ejercicio, como en esta ocasión que sorprendió a sus más de 125 mil seguidores al mostrar su tonificado abdomen, el cual ha conseguido con mucho esfuerzo y disciplina.

Siempre trata de motivar a sus seguidores. Foto: Especial.

Aunque la también influencer australiana comenzó a ejercitarse de manera profesional a una edad tardía, cerca de los 49 años, eso sólo hace que su popularidad sea mayor, pues eso inspira a todas las personas a acudir al gimnasio.

Presumió el fruto de su esfuerzo

En la postal se ve a Lesley con su melena rubia rizada, con un conjunto deportivo azul que le quedó muy bien, en la descripción escribió: "Acabo de terminar de entrenar a mis clientes… Gran equipo, música, decoración, batidos de proteínas y café. No me extraña que me guste tanto". Como era de esperarse, rápidamente la caja de comentarios se lleno de halagos.

Le llovieron halagos. Foto: Especial.

Con más de 30 títulos en su haber, no es de extrañar que Lesley sea una de las favoritas en Instagram. La famosa entrenadora personal cuenta con más de 15 años de experiencia en el sector y continúa aprendiendo para enseñar mejor.

Sabe de lo que habla

Uno de sus títulos favoritos es el primer lugar en el "Open" World Title INFB New York, así como el INBF Pro Card. También ofrece un programa en el que ayuda a la gente a alcanzar sus objetivos de fitness sin importar la edad. Su libro electrónico, que está a la venta, promete ayudar a la gente a "sentirse en forma y fabulosa a partir de los 50".

Reside en Australia, donde entrena a sus clientes y ofrece su guía Home Sculpt para quienes quieran ponerse en forma en su tiempo libre y puedan presumir las ganancias en trajes de baño, como ella suele hacer.

