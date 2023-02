Pumas Femenil | Jonathan Lazcano y Natalia Macías aclaran agresión en plena cancha: “Son cosas de futbol”

El pasado fin de semana se vivió la Liga MX Femenil vivió un desafortunado episodio que causó una gran indignación entre todo el gremio futbolístico pues resulta que Jonathan Lazcano, Director Técnico de Pumas femenil, agredió en plena cancha a su jugadora, Natalia Macías Valadez, por lo que, como era de esperarse, el equipo felino se volvió blanco de todo tipo de críticas, no obstante, los involucrados ya salieron a dar la cara y aclararon que lo sucedido solo fue “cuestión de futbol”, por lo que en esta nota te contamos todo lo que dijeron.

Fue durante una entrevista exclusiva para TUDN donde Jonathan Lazcano y la delantera Natalia Macías hablaron del altercado que protagonizaron y la primera en hablar fue la jugadora, quien señaló que no se sintió agredida por “Jonhy”, sin embargo, reconoció que fue ella quien salió molesta por haber sido sustituida.

“Son cosas de futbol que solo los que están en la cancha, los que jugaron, entienden la adrenalina de querer seguir jugando y ese momento donde sacas ese coraje (…) “No, (me parece una falta de respeto), cero. Yo conozco a “Jonhy” desde que llegué, me debutó, lo conozco y sé cómo es él, luego estamos en la cancha y me dice ‘bueno, venga’ y me da un empujoncito eufórico de futbol, nada del otro mundo, nada violento”, mencionó la jugadora de 19 años de edad.

Por su parte, el estratega señaló que comprende el reclamo de su jugadora por haber salido de cambio pues todas en el equipo quieren competir en todo momento y enfatizó que es “un tema de futbol” derivado “por la intensidad y por tener las emociones a tope”.

“Yo reconozco el error”

En otro momento de la entrevista, la jugadora del cuadro universitario reconoció que cometió un error al reclamarle a su director técnico, sin embargo, mencionó que al final del encuentro ante Cruz Azul, el cual finalizó en empate de 1-1, ambos pudieron platicar y aclararon las cosas.

“Yo reconozco el error, después del partido me acerqué con “Jonhy”, en cuanto me senté en la banca rebuzné, se me botó la canica. Terminó el partido y me acerco, acepto mi error, lo reconozco y hablamos. Ahí están los valores de Pumas, en reconocer, aceptar el error y seguir adelante”, sentenció Natalía Macías.

Natalia Macías aseguró que no se sintió agredida por su DT. Foto: IG. natalia_maciasva

Para finalizar, Jonathan Lazcano pidió no sacar de contexto las imágenes y señaló que en el Club Universidad hay plena conciencia del momento social que se vive actualmente, pero reiteró que todo fue “parte de la efusividad”.

“Hay que dajer en claro que las cosas acá no van así, no llevar este contexto a la mala intención porque no va. Entiendo el tema que todos estamos viviendo, que todos nos queremos proteger y buscarnos socialmente, tener un buen impacto, pero acá es futbol, es máxima exigencia y para nada voy a ocupar un método de autoritarismo. El video es parte de la efusividad, de la euforia, pero siempre va con buena intención”, finalizó.

Cabe mencionar que el Club Universidad no ha emitido ningún comunicado donde manifiesten su postura y se desconoce si habrá algún tipo de sanción para los involucrados.

