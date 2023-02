Horóscopos de Mhoni Vidente HOY 23 de febrero, predicciones para el amor, salud y dinero

Mhoni Vidente trae para ti las mejores predicciones de los horóscopos para este jueves 23 de febrero del 2023; conoce todo lo que le deparan los astros a los signos del zodiaco en salud, dinero y amor.

Aries

Posibles reencuentros con familiares que no ves hace tiempo ocurrirán durante la jornada, será una forma de recordar viejos tiempos.

Si sucede algún hecho desagradable en el trabajo el día de hoy, no entres en conflicto con nadie, ni tampoco te involucres en una situación de otros donde no tienes mucho que hacer, podrías resultar siendo sindicado como el culpable de la situación.

Si estás en etapas de estudio es probable que recibas un resultado malo en algún examen, no dejes que esto te desanime y sigue adelante, lo mejorarás poniendo más esfuerzo en tus obligaciones.

Tienes una gran oportunidad el día de hoy para invitar a esa persona que te interesa a una cita, hazlo como una invitación de amigos en primera instancia y muestra todas tus cualidades frente a quien ha cautivado tus miradas. Una persona que conoces te dirá un secreto, no lo repitas a otros.

Tauro

Estás probando distintas cosas en tu vida y eso siempre está bien, pero el amor necesita que te enfoques en un solo objetivo en este momento.

Si ya conociste a la persona indicada, debes abrirte a la posibilidad de entablar una relación más seria con esa persona, el amor no espera y no permite que le pasen por encima, intenta tener una sola persona para amar.

Una persona a la que le habías perdido el rastro comenzará a buscarte nuevamente, puede ser que ya te hayas enterado por otros que está en esta empresa de encontrarte, si tienes interés en volver a tener un contacto con esa persona, entonces genera tú la instancia el día de hoy.

Tienes la habilidad necesaria para realizar un trabajo que alguien te pedirá, no se trata de algo complicado, por lo que date el tiempo de hacerlo, podrás generar un ingreso extra.

Géminis

La vida se organiza de formas misteriosas muchas veces, pero también debemos ayudar a ese proceso, la forma más indicada es mantenerse tranquilo frente a los eventos que van sucediendo y buscando siempre soluciones a los problemas que se nos presentan.

En este momento debes tomar este consejo, ya que puedes estar experimentando cierta ansiedad porque las cosas no se están dando en el tiempo que quieres, recuerda que no somos dueños del tiempo, por lo que siempre es mejor considerar que lo que queremos se puede lograr paso a paso.

No tengas miedo a mostrar tus verdaderos sentimientos hacia alguien que te hace perder la cabeza, si no eres correspondido, entonces es mejor que sigas adelante y mires hacia otro lado, no existe solo una persona para ti en el mundo.

Un dinero que te deben llegará durante la jornada, no lo gastes inmediatamente.

Cáncer

Puede que en este minuto sientas que alguien te ha estado mintiendo u ocultando cierta información sobre su vida, se trata de alguien que vienes conociendo hace poco tiempo y con quien tienes planes para seguir saliendo y quizás formar una nueva relación, si descubres que esta situación ha sido así, entonces debes exigir la verdad, si aun así no tienes confianza en esa persona, es mejor que dejes las cosas hasta ahí.

En tu relación de pareja han existido algunas cosas que no se han dicho y que son parte de la vida privada, hoy quizás te enteres de algo de la persona que está a tu lado o que aparezca alguna información tuya con respecto al pasado, no hagas un problema de esto en ninguno de ambos casos, todos tienen derecho a guardar secretos.

El trabajo marcha bien, no dejes que esta situación cambie.

Leo

Momentos dulces junto a la pareja o a la persona que ha cautivado tu interés serán el punto más alto de la jornada, no dejes pasar esta ocasión para expresar todo el amor y admiración que sientes por el otro.

Una voz en tu cabeza comenzará a hacerte pensar que no estás haciendo las cosas bien en tu trabajo, pero puede ser solo el miedo a perder tu puesto y fracasar, no hagas caso a los temores y comienza a darte cuenta de lo mucho que has logrado gracias a tu propio esfuerzo.

Tienes interés en alguien y crees que no eres correspondido, es probable que no sea así, debes activar tu intuición y comenzar a afinar tu percepción, ya que podría ser que si recibas interés de vuelta, no pierdas la oportunidad de hablarle.

Un documento legal está esperando a que lo firmes, podría ser un acuerdo que no te favorezca, por lo que procura leer bien antes de firmar.

Virgo

Aún no es momento de realizar la travesía soñada que tienes en mente desde hace algún tiempo.

Necesitas concentrarte en las cosas que suceden en tu entorno, hay posibles problemas de salud de uno de tus familiares cercanos y te necesita a su lado en este momento.

Si tienes un compromiso con alguien hace tiempo, podría haber dificultades en la obtención de un crédito para comprar algo que vienen soñando juntos hace tiempo, no te preocupes, vuelvan a intentarlo.

Una persona que quiere tener tu atención te hará un regalo que te será difícil rechazar, si no quieres algo más allá que una mera amistas, intenta rechazar dicho regalo, podría hacerte sentir mal más adelante.

Si estás en etapa de estudios es probable que falles en un examen, pero tendrás otra posibilidad para darlo de nuevo y obtener una buena calificación, esfuérzate más esta vez.

Libra

Estás dejando de lado los condicionamientos de los que fuiste presa durante tu etapa de crecimiento, muchas veces somos educados en una forma de pensar y nuestro pensamiento va cambiado, así como cambia el de todo el mundo y avanzamos hacia más igualdad para todos, también las creencias van mutando.

Tienes una buena oportunidad de encontrar un trabajo, si es que estás cesante, por lo que no dejes pasar la oportunidad de brillar desde la primera etapa para la selección, usa un buen lenguaje y viste bien para una posible entrevista, demuestra tus capacidades, pero ten cautela con demostrarte con mucha necesidad.

Atrae el amor a tu vida, estás dejando que posibles personas que se interesan en ti al primer momento pierdan el interés al descubrir que no quieres conocerles más allá, si esto no es tu interés, entonces cambia tu actitud frente al amor.

Escorpión

Recuerdos del pasado podrían afectar el día de Escorpión, por lo que es recomendable que comiences a tener más atención en tu presente y en las cosas nuevas que están apareciendo, no siempre todo tiempo pasado fue mejor y eso lo podrás notar el día de hoy.

Una persona que no veías hace tiempo querrá volver a entrar en tu vida, no le permitas la entrada si te hizo un gran daño, puedes siempre probar el escucharle una vez y perdonarle, pero no pierdas lo mucho que conseguiste después de separarte de esa persona.

Temas familiares que creías solucionados puede que tomen fuerza el día de hoy y complicarán la vida de todo el núcleo, es momento de dejar de lado las rencillas del pasado y centrarse en lo que viene para el futuro.

El trabajo te dará sorpresas, ya que podrías estar enfrentando ciertos cambios en esta área, ponte al corriente.

Sagitario

Tienes la posibilidad de tomar una decisión importante y radical para tu vida, puede ser un cambio de ciudad con miras hacia un nuevo trabajo o si estás estudiando, un viaje a continuar estudios en el extranjero o trabajar durante el verano en otro país, cualquier sea el caso, debes optar por lo que te convenga y por supuesto que ganar experiencia es siempre lo mejor para tu vida, no pienses en lo que dejas, si estás en un compromiso, debes buscar la forma de llevar a esa persona contigo.

Una mujer de edad madura está pensando en entregarte un regalo, se trata de algo muy preciado para ella, no lo rechaces.

Estás con la mente puesta en un objetivo muy claro en el amor, si crees que vale la pena, síguelo, podría ser una bella historia con esa persona, intenta buscar comunicación el día de hoy.

Capricornio

Comienzas una etapa nueva en tu vida, pero no puedes evitar reprimir sentimientos a causa de traumas o de malas situaciones que pasaste, es probable que estés enfrentando un periodo de separación, por lo que toda esta nueva situación de volver a estar sin pareja te parezca nueva y desconocida, no dejes que esto te abrume, comienza a ver lo bueno que tienes y que encontrarás una nueva posibilidad de amar más adelante.

Si al contrario, te encuentras en un compromiso fuerte con alguien, es necesario que dejes salir tus sentimientos, no es bueno que te guardes todo lo que te pasa ni lo que sientes.

Si estás buscando trabajo y necesitas urgentemente ayuda de algún amigo o conocido, no temas en pedirle este favor, te apoyarán.

Un dinero que creíste haber perdido, podría aparecer hoy, ten más cuidado con esto, ya que podría volverse en una costumbre poco agradable para tu bolsillo.

Acuario

Necesitas de manera urgente volver a organizar tu escritorio de trabajo o el lugar donde te desempeñes, estás perdiendo orden, lo que te lleva a cometer errores que antiguamente no eran habituales en ti.

Una compañera de trabajo está pensando en pedirte que le cubras unos días, es por una buena causa, ofrece tu ayuda, te devolverá la mano más adelante y será un buen dinero extra que puedes ahorrar.

Tu casa necesita mejoras, por lo que es importante que inviertas en ello, no te gastes tu dinero en cosas banales, prefiere siempre hacer cosas por tu hogar.

Una persona muy querida está quedándose estancada en una pena o en un mal momento, ayúdale a salir de ese estado, no le dejes abandonada.

Tienes una forma de ser que puede atraer a muchas personas, pero estás dejando pasar la oportunidad de conocer de manera íntima a alguien importante, no pierdas más el tiempo y empieza a concretar.

Piscis

Las pequeñas cosas y los detalles importantes pueden hacer que una relación se transforme de una guerra constante en una vida llena de romance y apoyo mutuo, no dejes que se te escapen estos detalles, pueden ser la solución a alguna diferencia o a la distancia que se puede haber generado entre ustedes.

Una forma de ver la vida te llegará a manos de quien menos lo esperas, podría tratarse de una persona mayor o de un niño, te sorprenderá y ayudará en tu camino.

Tienes un buen trabajo y una buena reputación con tus pares, debes tratar de mantener esto y no dejar pasar la oportunidad de siempre brillar, hoy tendrás un momento para hacer esto, no lo desperdicies.

Estás atreviéndote poco a conocer una persona nueva que ha cautivado tu atención, no dejes que se te escape, no se trata de alguien que tenga pocas oportunidades de conocer gente.

