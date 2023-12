Espiral de Porter: el doloroso significado que esconde la icónica letra de esta canción escrita por Juan Son

La magia que emana de la música es capaz de trasladar los sentimientos más profundos a un plano material y enviar un mensaje universal que todas necesitamos escuchar de vez en cuando: no estás sola. Y es que en medio de las melodías podemos encontrar letras verdaderamente profundas que reflejan situaciones complejas, pero muchas veces éstas se encuentran cubiertas de frases poéticas y este es el caso de "Espiral", canción escrita por el mítico Juan Son cuando se encontraba rompiendo la escena del rock mexicano junto a Porter.

Fue por allá del 2005 cuando un joven Juan Son formaba parte de Porter (banda que hoy en día es considerada como una de las más importantes en la música mexicana) y juntos lanzaron su disco "Donde los ponys pastan" que entre las muchas canciones que contenía fue una en especial la que marcó la historia del rock en español y esta es precisamente "Espiral", compuesta por el cantante e interpretada por los fans de la banda a casi dos décadas de su lanzamiento.

Sigue leyendo:

5 canciones de Rockdrigo González que cambiaron la historia del rock urbano en México

5 canciones con esencia emo que cumplen 20 años en 2024 y te harán sentirte viejo y depresivo

3 canciones de Gustavo Cerati para manifestar y emprender un viaje de introspección

Pero además de su innegable éxito que ha perdurado aún después de la salida de Juan Son de Porter, la historia que cuenta "Espiral" es bastante dura ya que a través de su canal de YouTube, el cantante afirmó que se inspiró en una noticia en donde unos padres se encontraban en medio de la desesperación y el dolor por haber perdido a su hijo, por lo que decidieron acudir con un grupo de médicos ubicados en Tijuana para clonarlo y así aliviar su pena.

Me gustaba mucho leer noticias de morbo [...] Había una noticia de unos papás que se les murió su hijo, entonces lo van y lo clonan a Tijuana. [...] Me llamó mucho la atención este pedo de que si no puedes tener al amor de tu vida, por qué no clonas al amor de tu vida [...] Me gustan esas historias en que lo sobrenatural se cruza con lo natural, explicó Juan Son en un video.