Kabah revela que una de sus canciones más famosas está dedicada al amor de los perritos y desata ola de ternura en TikToK

En el mundo hay miles de canciones dedicadas al amor de pareja, ya que este sentimiento se ha convertido en un motor para que bandas alrededor de todo el mundo encuentren la inspiración necesaria para crear melodías profundas y con las que las personas podemos identificarnos fácilmente. Pero es un hecho que en el mundo existen muchos tipos de amor y son pocas las agrupaciones quienes se han encargado de representarlo, llegando a hablar incluso del amor que una persona puede sentir por su perro.

"Te Necesito", la canción de Kabah que está dedicada a los perros

Fue a través de TikTok donde otra leyenda urbana comenzó a tomar fuerza y esta vez tiene como protagonistas a la banda mexicana Kabah, quienes se conviertieron en ícono del pop en la década de los 90. En esta red social, miles de usuarios compartieron que su tema "Te Necesito", fue escrito en honor al perrito fallecido de uno de los integrantes, lo que le ha dado una nueva vida al tema, causando una explosión de amor en la plataforma.

De acuerdo con los integrantes de la banda, la canción fue coescrita con Aureo Baqueiro en honor al perro de “Apio” Quijano que lamentablemente falleció, por lo que la composición surgió como una forma de expresar el duelo y el profundo amor que sentía por su mascota perdida.

El tema, lanzado en el año 2000 como parte del álbum "XNE" del grupo de pop, trascendió como un himno conmovedor dedicado a todos los perros fallecidos o extraviados y es que la resonancia de la canción va más allá de la pérdida personal, convirtiéndose en un tributo entrañable que ha tocado los corazones de aquellos que han experimentado la partida de sus queridos compañeros caninos.

La canción ha conquistado el corazón de las y los usuarios, quienes no dudan en dedicársela a sus perritos.

TikTok le dedica "Te Necesito" de Kabah a sus perritos

Al dar a conocerse esta tierna información, miles de usuarios compartieron fotos y videos de sus perritos dedicándoles los versos de esta canción, ya que la identificación de las y los usuarios con la letra fue inmediata, demostrando que el amor hacia los animales de compañía puede ser muy fuerte; algunos de los comentarios de los distintos videos han sido:

"ay estoy llorando. mi perrito hace 1 mes partió de este mundo y neta que como lo necesito lo extraño tanto" (@1mamaemprendedora)

"¿Es en serio? Awwww la amo aún más." (@akañe)

"con todo mi amor a mi manada, aquí en la tierra y los que están en el cielo" (@Voltear)

Aunque muchos usuarios afirmaron ya saber sobre el significado de esta canción, las nuevas generaciones quedaron impactadas por la hermosa letra.

Letra de "Te Necesito" de Kabah

Te encuentro

Cuando llegaste a mi vida cambio mi destino

Y sentí

Que juntos

Hemos crecido y creído

En un mismo mundo tu y yo

Es tu voz sin razón

Lo que me enloquece,

Es tu olor, tu calor

Me mantiene fuerte

Como te explico que te necesito,

Para encontrarme vivo y sentirme protegido

Como te explico que te necesito,

No importan las palabras, sabes lo que siento por ti

Recuerdo,

Verte correr por la playa con tantas miradas en ti

De noche,

Siento tu cuerpo en mi cama y a veces no dejas dormir

Compartir, descubrir

Todo en teoría

Entender que al final

Es una ironía

La letra de "Te Necesito" explica la conexión de una persona con su perro.

Aunque a veces que no me haces caso

Y me ves la cara de desesperado

Sabes que te gusta ser protagonista

Y tienes la facha de exhibicionista

A donde tu llegas tienes mil amigos,

Y es tu culpa si quieren conmigo

Pero si alguien se me acerca, lo dejas herido

Cuando llego a casa, saltas y me ladras,

Y en este escenario como te extraño