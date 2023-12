4 señales con las que tu perro te demuestra que te quiere, ¿las reconoces?

¿Alguna vez te has preguntado si tu perro te quiere de verdad?, esta puede llegar a ser una interrogante común para los dueños de lomitos, ya sea por algunas conductas que tienen para nosotros en comparación con las que tienen con otros; sin importar de cuál sea el caso, y si esta pregunta no deja de rondar en tu mente tras años dándolo todo por tu mascota, aquí te damos la respuesta.

Pues aunque parezca difícil de creer, los perros son animales muy receptivos y así como nos regalan de los mejores momentos, también tienen su temperamento y pueden llegar a ser selectivos, es decir, que no todo el mundo les cae bien y por lo tanto, no sienten por todos el mismo agrado o respeto. Seguramente en alguna ocasión has notado cómo ladran, gruñen o hacen travesuras a ciertas personas como muestra del rechazo que sienten por ellas.

El comportamiento de tu lomito es clave. (Foto: Pexels)

¿Cómo saber si mi perro me quiere?

La buena noticia es que sí es posible saber si tu perro te quiere o te detesta y todo gracias a su comportamiento hacia ti, ya que son estas pequeñas o notables conductas las que lo delatan. Así que presta atención para saber si tu lomito tiene un amor verdadero hacia ti o si por el contrario sólo te agradece los cuidados; es importante que recuerdes que si el perrito convive con más de una persona en casa, es probable que se sienta más conectado a uno en particular, ¡descubre si eres tú!

Aquí te contamos algunas de las señales con las que descubrirás en segundos y basado en la conducta de tu perro cuáles son los sentimientos que tiene hacia ti:

¿Te lleva su juguete favorito? (Foto: Pexels)

Te invita a jugar. Una de las mejores formas de detectar el amor que siente por ti tu lomito es cuando constantemente te busca para jugar y para identificarlo presta atención a si con su cuerpo te invita a jugar y comienza a correr para liberar esa energía o si por el contrario te lleva sus juguetes favoritos. Constantemente te busca. No hay mejor señal que esta para demostrarte que de verdad te tiene un aprecio sincero y más si eres con quien lo hace frecuentemente a comparación del resto de la familia o habitantes de una casa. Y es que los perritos suelen buscar calor y protección por parte de sus cuidadores; lo que probablemente no sabías de esta conducta es que es instintiva y responde también a sus necesidades de manada. Se acuesta con la panza hacia arriba. Debes de tomar en cuenta que las formas de descanso de tus lomitos depende de su ambiente y de la comodidad o peligro que sienten; así que si los encuentras con las patas para arriba te está mostrando su lado más vulnerable y esto demuestra seguridad en ti. Eres el líder de su manada. Siguiendo con el punto anterior, esta última de las señales es de vital importancia para saber si tu perro te quiere y te respeta, ya que para él eres su líder y por lo tanto te sigue a todas partes como fiel compañero, además que se muestra protector hacia ti.

Los perros pueden tener conexión incluso con los más pequeños de casa. (Foto: Pexels)

Ahora que ya conoces las principales señales con las que tu perro te demuestra que su amor y compañía es sincera, ¿las reconoces en tu amigo de cuatro patas? Si la respuesta es sí, sin duda eres su mejor compañero; por el contrario, si solo en ocasiones las notas es probable que seas su "humano de reemplazo", un término que se ha viralizado en redes sociales y que responde al afecto que sienten los canes cuando su dueño y con el que tienen la gran conexión se encuentra fuera de casa.

¡Pero no te desanimes!, esto no quiere decir que el peludito no se sienta contento contigo, sino a que la conexión que guardan no es la más profunda. Aunque siempre puedes trabajar en mejorar el vínculo.