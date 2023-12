Jezzini sufre alarmante reacción alérgica tras masaje, preocupa inflamación en su rostro

Jezzini es uno de los influencers que se ha ganado el cariño de los internautas gracias a su sentido del humor y las divertidas anécdotas sobre su vida diaria, como la más reciente que lo convirtió en protagonista de memes y tendencia en Twitter desatando gran preocupación entre sus seguidores. El creador de contenido compartió un video en el que aparece con el rostro completamente hinchado resultado, explicó, de una reacción adversa a un masaje que recibió.

Jezzini desata preocupación en redes sociales

“Cansada de ser guerrera de Jesús”, es el mensaje con el que el creador de contenido compartió un video en el que muestra la inflamación en su rostro, sobre todo en el área de los ojos que estaba enrojecida. De acuerdo con Jezzini, todo fue resultado de la presión que la masajista ejerció en su espalda, misma que comparó con algunas películas animadas de artes marciales como “Kung Fu Panda”.

Jezzini se vuelve tendencia por alarmante reacción en su rostro tras un masaje. Foto: IG @jezzzini

“Story time de cuando me convertí en Sid de ‘La era de hielo’, ¿por qué me pasan estas cosas? Parezco alíen, ¿sabes cómo me pasó esto? Porque ayer una señora vino a hacerme un masaje y estuve boca abajo una hora y media. Resulta que se me hincharon los ojos por la posición, por la gravedad y la presión”, dijo el influencer que recibió una serie de mensajes en los que sus fans le señalan que se pudo haber tratado de una reacción alérgica a un aceite o producto que le aplicó la masajista.

¿Quién es Jezzini?

El influencer se volvió tendencia de inmediato y protagonista de divertidos memes por lo que le ocurrió en el rostro, fue tal el impacto que una de sus vecinas le regaló una mascarilla para desinflamar las ojeras. Jezzini es conocido en redes sociales por sus anécdotas relatando con humor lo que ocurre en su vida diaria.

Originario de Monterrey, Nuevo León, comenzó su carrera como influencer en 2016 con algunos videos en YouTube sobre su vida diaria y comedia, gracias a su sentido del humor ganó popularidad rápidamente y pronto se convirtió en uno de los más populares de plataformas como TikTok e Instagram.