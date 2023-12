EN FOTOS: así luce KISS a partir de hoy, ¿cuándo y dónde tocará esta banda de avatares?

KISS, una de las bandas más exitosas y famosas del rock n roll internacional, emprendió una gira de más de 24 meses con el título "End of the Road Tour" que anunciaba el final de su carrera musical después de 50 años en los que compusieron grandes himnos, pero también cosecharon decenas de fanáticos a quienes les salvó la vida.

El Madison Square Garden de Nueva York, en el mismo lugar donde se conocieron y soñaron con hacer historia, fue testigo de la despedida. Un setlist de 23 canciones que para nada le hizo justicia a todos lo acumulado en el camino, pero que tocó las fibras más sensibles, nos dejó al final de todo una tremenda sorpresa.

Así lucirá KISS a partir de ahora. Crédito: YouTube / KISS

KISS será una banda de avatares. Crédito: YouTube / KISS

Podrán tener conciertos en todo el mundo y al mismo tiempo. Crédito: YouTube / KISS

KISS llegó a su final, pero anunciaron nueva era, ¿cómo tocarán de ahora en adelante como avatares digitales?

Mientras el sonido local tocaba el tema "God Gave Rock and Roll To You", en las pantallas proyectaron las imágenes inmensas de una banda conformada por hologramas igualitos a los de Gene Simmons, Paul Stanley, Erick Singer y Tommy Thayer. Debe ser porque ellos mismos hicieron las grabaciones del movimiento que luego se digitalizaron para tener una suerte de super hombres que jamás van a morir.

Ese es el concepto real de la nueva banda de KISS, pero hecha con hologramas. A pesar de que los hombres de carne y hueso se van a retirar, y probablemente mueran algún día, la leyenda continuará para toda la vida. Siempre tendremos a estos personajes cantando para nosotros, haciendo giras y recordándonos que la música es eterna.

La banda tocará en el museo KISS de Las Vegas. Crédito: YouTube / KISS

También tocarán en cruceros de KISS. Crédito: YouTube / KISS

La banda misma grabó todos los movimientos. Crédito: YouTube / KISS

¿Qué sigue para KISS? Estos son los lugares donde podrás ver a la nueva banda de avatares del Rock n Roll

Dicha tecnología fue creada en su totalidad por Industrial Light & Magic de George Lucas, en colaboración con otras marcas como Pophouse Entertainment, quienes ya estrenaron el primero de tantos videos, precisamente el himno que sonó apenas terminó el concierto, y que ya le ha dado la vuelta a las redes sociales.

"Lo que hemos conseguido es increíble, pero no es suficiente para la gente. La banda merece seguir viva proque es más grande nosotros cuatro. Es emocionante el siguiente paso, porque significa que KISS será inmortalizado", fueron lsa palabras del guitarrista Paul Stanley.

Los planes que tiene la banda, es no frenar sus presentaciones en cruceros, películas, dibujos animados y apariciones especiales en el museo KISS de Las Vegas, en Nevada, Estados Unidos. Los propios integrantes aseguraron que tal vez vayan a parar a Broadway, mientras que la parafernalia, playeras, pósters, discos, figuras de acción, muñecos de colección, etcétera, seguirán trayendo dinero a la marca.