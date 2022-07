Gene Simmons, vocalista de Kiss, le hace "playera mojada" a Celia Lora y luego la corre | VIDEO

Aquellos que siguen a Celia Lora en sus redes sociales se habrán dado cuenta de que se regaló unas merecidas vacaciones por Europa, donde asistió a algunos eventos de relevancia del que destacó el concierto de KISS como parte de su "End of the road, world tour".

A través de sus redes sociales, la playmate publicó un video donde se le puede ver vestida de negro y acercándose muy cerca del escenario donde la recibió ni más ni menos que Gene Simmons el bajista y cantante fundador de la agrupación, quien lució su tradicional maquillaje en blanco y negro con su atuendo oscuro con partes plateadas.

En un acto propio del show, el músico israelí-estadounidense le arrojó agua, desde su botella de plástico, en el cuerpo (especialmente en el pecho) para después, en un acto un tanto grosero le pidiera que se retirara. Ella no dudó en devolverle el además con la mano para volver al lugar donde disfrutaba del concierto.

Celia Lora no dudó en formar parte del show de KISS (Foto: Captura de pantalla)

Celia Lora y su encuentro con KISS

Cabe destacar que Celia Lora se acercó al vocalista de KISS previo a que tocaran una de las canciones que les dio fama mundial: "I Was Made For Lovin' You" que pertenece al álbum "Dynasty" y que fue lanzado en el año de 1979. Aunque no tenía idea de la melodía que seguía, la hija del vocalista del Tri, Alex Lora, se emocionó mucho al escuchar la tonada.

"I was made for loving you baby @genesimmons @kissonline ???????? #kiss #amsterdam #netherlands #theendoftheroadtour #genesimmons" fue lo que escribió la modelo y empresaria en el video publicado en su cuenta de Instagram.

Otras de las naciones que pisó Celia Lora durante sus vacaciones por el viejo continente fueron España, Irlanda, Londres donde disfrutó del concierto de Duran Duran y a los Guns N' Roses. Todo aquel que se aventure a echarse un clavado en su Instagram podrá disfrutar de dichos fragmentos en video y claro, de sus fotografías en atuendos que llaman mucho la atención.

