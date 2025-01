Maestra de secundaria denuncia acoso y amenazas de una de sus alumnas: “Ya no creo en el sistema”

Las redes sociales se han convertido en la herramienta perfecta para alzar la voz ante situaciones de injusticia o inseguridad, como ocurrió con una profesora de secundaria que se hizo viral en TikTok tras denunciar a una de sus estudiantes y su mamá por acosarla durante meses luego de que reportara a la menor ante las autoridades escolares por difundir un video de ella bailando que fue sacado de contexto.

María Lara, profesora de una secundaria en Aguascalientes, señaló que todo comenzó debido a que una de sus alumnas descargó un video de la maestra que fue sacado de contexto desatando burlas de otros estudiantes. Ante esto, decidió reportarla junto a otro de sus compañeros responsables; sin embargo, esto no resultó como esperaba ya que dio pie a una serie de agresiones tanto de la estudiante como de su mamá que durante meses la acosaron y agredieron verbalmente al grado de que tuvo que cambiar su rutina diaria por temor.

La profesora, quien imparte la materia de Tecnología con enfoque en creación artesanal, señaló que se tomaron medidas con la estudiante luego de difundir el video y esto habría sido el detonante para el bullying, acoso y agresiones de las que ha sido víctima desde hace cuatro meses. Sin embargo, ante el poco apoyo que ha recibido decidió hacer la denuncia a través de redes sociales destacando que algunos profesores también se han burlado de lo que le ocurre.

“Fueron cuatro meses difíciles para mí, cuatro meses en los que tuve que cambiar de irme en taxi para moverme en la escuela. Hay alumnos que me acompañan a la entrada de la escuela para checar que no vaya a ser víctima de ningún daño. Meses en los que he almorzado sola encerrada en la sala de maestros o acompañada con alumnos en receso para evitar que esta niña me vaya a agredir”, explicó la maestra, quien añadió que las únicas veces que ha salido para comparar alimentos ha sido agredida por la madre de su alumna.