Joyas ocultas de Mecano: 5 canciones poco conocidas del grupo de Me cuesta tanto olvidarte

Sin duda, cada 31 de diciembre en el radio se escucha "Un año más" de Mecano, el grupo español que marcó un antes y un después en la música pop y que además le ha dado a millones las piezas más importantes del soundtrack de la juventud de muchos. No son pocos los que recuerdan piezas como "Me cuesta tanto olvidarte", "Cruz de Navajas", "El 7 de septiembre", "Hijo de la Luna" y "Mujer contra mujer"; no obstante, hay otras más que han pasado sin generar el impacto que debían por su calidad.

Como casi todas las creaciones de José María y Nacho Cano que fueron interpretadas por Ana Torroja, estas melodías sobresalen por su capacidad para crear una microficción que sirve para que el público conecte con sus emociones o inclusive se adentre a situaciones que no había contemplado hasta el momento. Aquí tres canciones poco conocidas de la agrupación.

Héroes de la Antártida: la canción que narra la tragedia de los exploradores

Basa en una historia real, esta pieza habla de la historia de Robert Falcon Scott, un explorador que unió a un grupo de exploradores ingleses con la intención de llegar hasta el Polo Sur, área que no había sido conquistada por la humanidad. Pese a los esfuerzos del capitán, no pudo vencer a los noruegos comandados por el capitán Roald Amundsen, quien es considerado el primer hombre en lograr dicha meta.

La melodía inicia justo con una narración en la que se hace mención del momento en que Scott, junto con Edward Wilson, Henry Bowers, Lawrence Oates y Edgar Evans deben regresar por su senda para volver a su hogar. No obstante, durante la travesía son vencidos por el frío inclemente de la zona, la falta de provisiones y el cansancio por haber recorridos varios cientos de kilómetros, lo cual los deja desamparados ante una muerta gélida en uno de los puntos más gélidos del mundo.

El blues del esclavo: una sátira sobre la historia de Estados Unidos

También del disco Descanso Dominical, una de las obras más sólidas de grupo, "El blues del esclavo" se centra en la perspectiva de un hombre de color que fue vendido como siervo en Estados Unidos. Se trata de una pieza en la que se hace mención de los últimos años de esta práctica en la nación norteamericana.

Esta letra habla de la guerra de secesión, de las decenas de razas que padecieron estos hechos, así como de los derechos laborales que se obtuvieron a lo largo de los años, pero que en ese entonces era solamente un sueño.

El mismo José María Cano aseguró que esta pieza es humorística y busca desdibujar lo ocurrido en este periodo oscuro de la historia de Estados Unidos.

Solo soy una persona: una canción contra las etiquetas

Mucho antes de que se pusiera en tendencia hablar de las personas no binarias, José María Cano creó una de las canciones que podría haberse convertido en un himno hoy en día.

En ella, el grupo hace diversas comparaciones humorísticas para hacer ver que las personas no solamente pueden ser catalogadas como hombres o mujeres. Lejos de identificarse con cualquier género, Ana Torroja canta en esta melodía un discurso que la aleja de cualquier polo de identidad. Para comentar lo antes dicho, basta con mencionar los siguientes versos.

No tengo bolas de cristal,

no soy un árbol de Navidad,

es apagado mi color,

porque tampoco soy una flor. Y no quiero andar por entre las cloacas,

porque no soy una rata,

ni ir a parar al cubo de basura,

porque no soy una lata.

La máquina de vapor: una curiosa historia de amor

De nueva cuenta, el humorismo del grupo sobresale con la historia de una persona que siente mucha felicidad por escuchar una melodía que habla de un hombre enamorado de una máquina de vapor.

Con tonos dulzones, una letra sencilla y frases pegadizas, el grupo tiene una de las canciones más originales de la época de los 80. No sobresalió debido a que fue opacada por otras piezas como "Hoy no me puedo levantar", "Me colé en una fiesta" o "Perdido en mi habitación".

El fallo positivo: Mecano habló del estigma del VIH

En la década de los 80 se dio un panorama de estigma y discriminación en contra de las personas que adquirieron el VIH. Inclusive en espacios audiovisuales se creaban historias y narrativas que condenaban a las personas que vivían con el virus, el cual en ese entonces era una considerado una sentencia de muerte.

Además de poner en la palestra lo que sentían las personas que eran diagnosticadas con esta condición, el grupo habló con "El fallo positivo" de la discriminación, de los reproches entre las parejas, la falta de uso de preservativos, así como de la depresión, el suicidio y la pérdida de la esperanza en los pacientes.