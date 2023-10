Ana Torroja recibirá el Premio a la Excelencia Musical en el Latin Grammy

Con más de 40 años de trayectoria, Ana Torroja considera que actualmente es cuando la música se volvió un aliado de las mujeres, porque les permite enviar todo tipo de mensajes a través de sus letras, además de que les da un reconocimiento que ya hacía falta.

“La voz de la mujer ya lleva un rato escuchándose en algunos países y en otros está arrancando, pero todavía hay mucho trabajo por hacer y es verdad que la fuerza de las mujeres en la música cada vez es más importante y sirve para denunciar y hablar de cosas sociales”, afirmó la intérprete.

Torroja señaló que ella se ha convertido en un referente musical de manera inconsciente y agradece que las mujeres la apoyen, porque “hoy en día es muy valioso y es muy importante, porque la música nos está ayudando mucho a que la mujer consolide en ese sitio y que siempre ha tenido, pero que no siempre se lo han dado”.

Entre los temas sociales que ha escrito está “Pasos de Gigante”, una letra que habla del cáncer de mamá y ahí notó que es un problema que no tiene género, por eso considera que no es opacar al hombre, sino escuchar todas las voces para crear un mejor mundo.

Ana Torroja se encuentra de gira por España con su “Tour Volver”, el cual cerrará en diciembre en la CDMX, sin embargo está feliz de estar en estas fechas por su tierra, sobre todo este mes, ya que es especial por el tema “7 de Septiembre”, un ícono de Mecano que sigue cantando en todos sus conciertos.

“Aunque no la quisiera oírla, la escucharía, porque está en todas partes, pero me hace feliz e incluso la cantó. Este pasado 7 de septiembre tuve la oportunidad de cantarla y celebrarla en una pequeña ciudad al sur de España, fue algo muy emotivo, no recuerdo si ya me ha pasado antes”, contó.

La intérprete será reconocida en la próxima ceremonia del Latin Grammy el 12 de noviembre con el Premio a la Excelencia Musical, lo que la tiene muy contenta porque es algo que jamás imaginó.

“Cuándo me lo dijeron, la verdad es que me emocioné muchísimo porque llevo muchos años de carrera trabajando y sin pensar en los premios, simplemente haciendo lo que me gusta y tratando de hacer las cosas lo mejor posible. Entonces cuando la Academia te reconoce por la aportación que has hecho a la música es el mejor regalo”, afirmó. La intérprete comenzó su carrera en los años 80 junto a Nacho y José María Cano en Mecano.

Pese a que el público sigue pidiendo que regresen, Ana señaló que esto no es posible.

Jamás imaginó que a sus 63 años seguiría activa en la música, pero lo disfruta.

Si por algún motivo ya no puede cantar, sabe que de todas maneras seguiría trabajando en la música.

1992 empezó su carrera como solista.

6 discos de estudio tiene en solitario.

8 álbumes hizo con Mecano.

PAL