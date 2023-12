Plantas enteógenas ¿cómo influyen en nosotros energéticamente?

Les dicen “las plantas sagradas”. Al ser plantas que llevan mas tiempo que nosotros, se les considera plantas de la sabiduría. Por eso es que muchas de estas han estado presentes desde los rituales ancestrales. Son plantas facilitadoras para entrar en nuestro inconsciente.

Se creía que eran para sanar cuerpo, alma y mente.

Hay diferentes tipos de plantas, cada una tiene sus cualidades y características medicinales. Sin embargo al final del día tienen esto en común:

Informarse

Siempre debes estar bien informado acerca de los rituales, la planta, los efectos, saber las medidas de precaución que cuentes con un guía profesional.

Seguir las medidas de precaución

Todas y cada una de las plantas vienen con una serie de indicaciones y prohibiciones a seguir antes de su uso, como: no comer carne, no tomar, etc. Hasta con días o semanas de antelación.

Tener un acompañamiento profesional

Aparte del guía del viaje, también es importante tener un acompañamiento profesional con un psicólogo, para que te apoye asimilando la información que puedes llegar a ver.

Todo siempre con las medidas necesarias.

Estas son algunas de las características que se considera que tienen:

Acceso a nuestro inconsciente

Soltar patrones limitantes

Te muestra tus miedos inconscientes

Te conecta con la tierra

Se tratan con mucho respeto

Relajantes naturales

La numeróloga Pau Oropeza nos explica sobre cómo estas plantas se usan a través de los rituales, qué representaba desde nuestros ancestros, características de cada una y su energía .

Aprende más al respecto sobre el tema y ejercicios para aprender a soltar con la numeróloga Pau Oropeza. ¡No te lo pierdas!

