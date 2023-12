VIDEO: joven capta a españoles burlándose de cómo hablan los mexicanos

A través de redes sociales se hizo viral un video que desató indignación y molestia en los mexicanos, pues una joven en España capta la conversación entre una madre y su hija mientras se burlan de su acento. En éste se puede escuchar que ambas dicen palabras o frases coloquiales en México mientras hacen mofa de eso.

Españoles se burlan del acento mexicano

El video compartido por la usuaria “Natalia Lately” en TikTok suma más de un millón de reproducciones y en éste la joven relata su desagradable experiencia mientras viajaba en un tren, pues tras mandar un mensaje de audio la mujer que estaba cerca de ella y su hija comienza a burlarse del acento mexicano.

Españoles se burlan del acento mexicano. Foto: Captura de pantalla TikTok @natalialately

“Ayer en el tren unos catalanes de al lado burlándose de los mexicanos. Yo había mandado mensajes de voz en español (mexicano) antes de que empezaran con esto”, se lee en el mensaje que aparece en el video donde también se leen algunas de las frases que menciona la madre con su hija como "Güey, no manches".

En la descripción del video añadió: “Esto no quiere decir que todos los españoles sean así, simplemente comparto mi experiencia y lo que he visto estando en España. Me da tristeza que le estén enseñando eso a sus hijas riéndose como si estuviera bien llamar a alguien “Panchita” o burlarse de cómo hablan su idioma”.

Burlas desatan indignación en redes sociales. Foto: Captura de pantalla TikTok @natalialately

Burlas desatan debate en redes sociales

Los comentarios no se hicieron esperar y mientras algunos internautas no dudaron en dejar mensajes de apoyo a la joven, otros expresaron su indignación por las burlas a la manera de hablar de los mexicanos y el ejemplo que la madre da con eso a la menor tal y como lo menciona la usuaria.

“Pues yo conozco España y son súper racistas”, “No molesta el que hablen con el mismo acento, molesta la intención con la que lo hacen”, “A mí me pasó así y los empecé a imitar, ya no les gustó tanto”, “El único lugar en Europa en donde me han discriminado como mexicano ha sido Barcelona”, “Yo les hubiera grabado las caras, que los reconozcan” y “Que coraje y que paciencia la tuya”, fueron algunos de los comentarios.