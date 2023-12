"Estas fea, horrorosa": mujer agrede a influencer porque le ganó su asiento en un festival de niños: VIDEO

La influencer fitness Mariel CR denunció a través de su cuenta de Instagram la actitud que tuvo una mujer con ella cuando la agredió por sentarse en un lugar en el que supuestamente ella estaba para ver un festival de niños en Mérida, Yucatán. Lo ocurrido fue tan inusual que el rostro de la persona que enfureció ya circula en redes sociales.

La creadora de contenido, contó en varias historias de su perfil social que la mujer simplemente “enloqueció” y casi la golpea. Motivo por el cual, quiso contar a sus seguidores para esclarecer lo ocurrido. Y posteriormente el video se hizo viral.

De acuerdo con relatado y lo que se ve en las grabaciones de Mariel, ella iba al festival de Navidad de su hija, el cual se llevaría a cabo en una pista de patinaje. Sin embargo, al llegar al lugar, se percató que todos los asientos ya estaban apartados pero las personas no se encontraban ahí, por lo que acudió con la administración del recinto para verificar la situación, pues el evento empezaba a las 19:00 horas y ella estaba ahí a las 17:00.

“Les digo, oye es que estoy llegando y está todo ocupado con prendas y el de administración me dijo, 'eso no se puede, si no hay nadie sentado el lugar está libre. Quite las cosas y siéntese', y le dije por supuesto que no, usted quite las cosas y me siento, por lo que las quitó”, señaló.