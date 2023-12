¿Quién es Sol León? Piden que le aplique la Ley Olimpia por mostrar fotos de su empleado

Soraya Marisol López León es una empresaria originaria de Culiacán, Sinaloa que reside en la ciudad fronteriza de Tijuana. Saltó a la fama en TikTok cuando su hija mayor Miranda subía videos de ella titulados 'Lo que mi mamá come en un día'. A partir de ahí, Sol León comenzó a hacer en vivos en las plataformas de TikTok y Facebook presumiendo sus lujos. Con un estilo agresivo, se defendía de sus haters. Y aunque en un principio parecía que su personalidad explosiva le atraía fans, lo cierto es que ahora, su conducta le está jugando en contra.

Sol León rebasó los límites al exponer fotos íntimas de su empleado

Polémica o no, Sol León siempre da de qué hablar.

Recientemente protagonizó un pleito en redes sociales con otra influencer de lujo llamada 'Muñeca Diamante de Rubí'. Fueron semanas de dimes y diretes que sin duda mermaron la fama de Sol, pues lanzó comentarios misóginos, machistas y hasta amenazas contra la empresaria mexicana.

Durante un en vivo en su TikTok, Sol León le pidió a uno de sus empleados que le mostrara sus partes íntimas, amenazándolo con no darle el bono económico si no hacía caso a su instrucción. La empresaria insiste ante la negativa del empleado y frente a miles de fans que son testigos en la transmisión, la mujer vuelve a amedrentar al integrante de su staff prometiéndole pagarle el doble si enseña su intimidad.

"Si no me enseñas, no te voy a dar el bono. Voy a contar hasta 10, si no me enseñas el pack, no te voy a dar el bono"