7 hábitos de estudios ideales para mejorar el rendimiento escolar de tu hijo, según Harvard

Crear hábitos en el estudio es una parte indispensable de nuestras vidas, ya que el adquirir conocimiento nos permite desarrollar las habilidades de un pensamiento crítico, lógico, un pensamiento para la resolución de problemas y para desarrollar nuestra creatividad. Por ello, la mejor etapa para poder desenvolver todas estas capacidades es la niñez.

Los especialistas de Harvard saben perfectamente eso, por lo cual vas a descubrir en esta nota los ocho hábitos que ayudarán a tus hijos a estudiar y sacar las mejores notas y logren brillar por enorme inteligencia. Por eso es importante tener un mayor énfasis en los niños para lograr que desarrollen todas sus capacidades de aprendizaje al máximo, es algo muy bueno ya que aparte de brillar en la escuela y en la sociedad.

Estudiante. Fuente: Pinterest.

¿Cuáles son los 7 hábitos que les ayudan a los niños mejorar sus notas, según Harvard?

Los hábitos que vas a conocer a continuación están mencionados en el libro Make It Stick: the Science of Successful Learning (Haz que se mantenga: la Ciencia del Aprendizaje Exitoso), en el cual exponen los psicólogos expertos en aprendizaje y memoria Henry L. Roediger III y Mark A. McDaniel, ambos de la universidad e Washington y el escritor Peter C. Brown, experto de la Universidad de Harvard.

1.- El primer hábito tiene que ver con el estudio de una manera directa, los autores del libro van directo con que un buen descanso es primordial para ayudarle al cerebro a facilitar la forma en como almacena la información.

2.- Es importante estimular la mente de los pequeñines, los especialistas hacen énfasis en que la mente es como un músculo, que, si no se ejercita, la conexión neuronal no se estimula. Recordemos que en la etapa de la niñez nuestro cerebro es como una esponja, pero se tiene que estar al pendiente de que la información no se termine y se logre que se retenga la información. Por lo que este hábito y el anterior van de la mano.

3.- Aquí mencionan que es fundamental mantener la escritura con la mano, pues esta técnica es perfecta para ayudar a retener la información. Ya que su función es sintetizar y estar viendo el contenido y acercarse a él para conocerlo a profundidad.

Estudiante. Fuente: Pinterest.

4.- En este mismo aspecto, los especialistas recomiendan estudiar en voz alta, un hábito que estimula la memoria y con ello es más probable recordar lo que se está estudiando.

5.- Ahora bien, con lo respecto a la lectura, los expertos aconsejan no leer el mismo libro una y otra vez, lo ideal es leerlo a profundidad y si bien se llega a hacer más de una ocasión, lo mejor es no abusar de ello, ya que se puede producir una sensación de lectura forzada y con ello el estrés hará que lo leído se vuelva difícil de recordar.

6.- Alternar entre materias es otro hábito que recomiendan, pues de esta manera se logra que el cerebro trabaje su memoria a largo plazo y se mantenga conectado.

7.- Otro hábito, es darle constancia a diversas técnicas de estudio que conecten los contenidos para conseguir una mayor capacidad de análisis. Técnicas de estudio como subrayar algo importante, realizar ejercicios prácticos relacionados con lo que se está estudiando, elaborar preguntas, entre otros.

SIGUE LEYENDO

¿Te distraes fácil? Esta es la recomendación de un experto de Harvard para remediarlo

Los 3 alimentos deliciosos que hay que comer después de los 40 para vivir más años, según estudio