La relación entre los alimentos y la felicidad es compleja y puede variar según cada persona. Sin embargo, algunos alimentos o platillos tienen propiedades que pueden influir positivamente en el estado de ánimo. Comer unas buenas enchiladas, una pizza de pepperoni, sushi o una paella con camarones podría hacer la diferencia entre pasar un mal o buen día, dependiendo de los gustos de cada quien.

Un reciente estudio científico realizado por la Italian Food Union ha demostrado de manera que un alimento en particular no solo deleita nuestro paladar, sino que también actúa como un auténtico generador de felicidad. La clave de este fenómeno reside en los carbohidratos presentes en este aclamado alimento por muchos.

Los taquitos hacen feliz a casi cualquiera, sin embargo, este no es el alimento que genera felicidad, según la ciencia. Foto: Pexels

Este es el alimento que te hace más feliz, según la ciencia

Los carbohidratos que predominan en este alimento estimulan la producción de endorfinas, comúnmente conocidas como las “hormonas de la felicidad”. Al activarse, estas hormonas alivian el dolor y nos brindan una sensación de bienestar. Se trata de la pasta.

Otro estudio llevado a cabo por el "Behavior & Brain Lab" de la Universidad Libre de Lenguas y Comunicación confirma lo anterior y aporta un nuevo nivel de comprensión a la relación entre este alimento y la alegría. A través de métodos de rastreo cerebral, se revela que la alegría desencadenada por su consumo es comparable, inclusive superior, a la inducida por la música favorita de un individuo.

La pasta, en cualquiera de sus preparaciones, es el alimento que causa mayor felicidad, según la ciencia. Foto: Pexels

Este alimento no solo es un deleite culinario, sino que también aporta bienestar emocional. Asociado a menudo con momentos familiares y de amistad, se consolida como un elemento clave en la generación de estados emocionales-cognitivos positivos. Por lo tanto, la próxima vez que disfrutes de este plato en particular, no solo estarás satisfaciendo tu apetito, sino también nutriendo tu felicidad.

¿Cómo preparar una pasta?

Preparar pasta es un proceso sencillo y versátil. A continuación se detalla una receta básica para cocinar pasta:

Ingredientes:

Pasta de tu elección (espaguetis, penne, fettuccine, etc.)

Agua

Sal

Aceite de oliva (opcional)

Salsa de tu elección (salsa de tomate, pesto, alfredo, etc.)

Queso rallado (opcional)

La pasta proporciona la misma felicidad cualquiera que sea su preparación. Foto: Pexels

Instrucciones: