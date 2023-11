Perrito en India enternece las redes, espera el regreso de su dueño fallecido hace cuatro meses

La historia de un perrito que, al puro estilo Hachiko, espera pacientemente a su dueño afuera de la morgue de un hospital ubicado en la ciudad de Kannur, en la India, ha conmovido profundamente a usuarios de redes sociales. El lomito se mantiene expectante, pero el hombre por el que ha permanecido en ese lugar murió hace cuatro meses, según refieren algunos testigos que fueron entrevistados por la Agencia de Noticias Asiáticas Internacionales.

"Un paciente vino al hospital hace cuatro meses y el perro había ido con el paciente. El paciente murió y el perro vio cómo llevaban al dueño a la morgue... El perro siente que el dueño todavía está aquí. No sale de este lugar y ha estado aquí durante los últimos cuatro meses...", dijo Vikas Kumar, miembro del personal del Hospital del Distrito de Kannur a ANI.

Así reaccionaron los usuarios de redes sociales a la noticia del perrito

El adorable lomito de color marrón con blanco deambula por toda la morgue, donde diversas personas le ofrecen de vez en vez algo que comer; sin embargo, se le nota delgado y desanimado. En la cuenta de X, antes Twitter, de ANI, el video de este perrito ya sma 2. mil me gusta y decenas de comentarios.

"Cierto., Un Perro te ama más que a sí mismo", "Por eso debes mostrarles a los animales que su amo ha fallecido para que entiendan y no se confundan", "Me recuerda a Hachiko de Japón", "Hago un llamamiento a alguien para que adopte a esa pobre alma. Necesita un poco de amor... nadie puede entender mejor que él el dolor de la larga espera. Es inimaginable lo que debe estar pasando cada minuto", son algunos de los mensajes que se pueden leer tras compartirse esta noticia. Incluso hay otros que están preocupados por el alimento que le brindan las personas que se encuentran en el lugar: "Por favor no le den Glucosa ni Galletas... y si la Caída del Cabello observa algún signo de dermatitis... Pl. Llama a un veterinario".

Esta conmovedora historia también ha provocado comentarios de cibernautas que destacan la lealtad y fidelidad de estos animalitos hacia sus dueños, así como su inocencia, pues este adorable lomito no se ha movido un solo segundo de la morgue desde que vio cómo trasladaban a quien fue su dueño hasta ese sitio.

Y efectivamente, este caso inevitablemente nos remonta a la historia de Hachiko, el perrito de raza akita, quien esperó durante años a que su amo, el profesor Hidesaburo Ueno, volviera a la estación Shibuya, en Tokio, que demostró el fuerte vínculo que se puede crear entre los perros y los humanos.