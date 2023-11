Olga Báthory creció en una familia de brujos y reveló los trabajos más extremos de su oficio

La bujería es una práctica muy popular en el país, donde decenas de personas se dedican al estudio de prácticas y técnicas que se emplean para dominar de forma mágica el curso de los acontecimientos o la voluntad de las personas. En este contexto, se volvió viral el testimonio de una mujer, identificada como Olga Báthory, quien fue entrevistada para el canal de youtube Gusgri Podcast; en entrevista, la también influencer reveló algunas de las prácticas más extrañas que ha realizado a petición de sus clientes.

De acuerdo con el testimonio de Báthory, ella se considera a sí misma como una bruja, quien además se cataloga como influencer debido a la cantidad de seguidores que acumula en sus redes sociales. Ella asegura que a los seis años comenzó sus practicas en la brujería, ya que sus familiares se dedicaban a dicha actividad, por lo que ella heredó el oficio y asegura que ha hecho de todo.

"Limpias, trabajos, me han contratado para todo. Me han contratado para 'a esa mujer está embarazada, que pierda el bebé'", detalló la también creadora de contenido.

Entre las peticiones más extrañas que ha recibido, Báthory asegura que hay personas que se han acercado a ella para hacer "cosas malas". La mujer asegura que la gente la busca para realizar trabajos como amarres o relacionados al amor. No obstante, advierte que hay clientes que buscan hacer el mal y solicitan que con sus conocimientos asesine a otras personas o que las embarazadas pierdan a sus bebés.

"A mí me tocó una chica que es amiga mía que perdió a su bebé y yo le dije fue la familia (...) hay gente muy mald***. Me han llegado personas que han hecho delitos 'quiero ver si me lo van a cobrar', protecciones, que quieren ver qué onda por curiosidad, lecturas de cartas, gente que quiere tener dinero, para que les vaya bien. La salud a nadie le importa, les vale, preguntan por el amarre nada más".