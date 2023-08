Una mujer fue encarcelada y despojada de su casa, la acusan de ser una bruja

Una mujer fue encarcelada y despojada de su vivienda, tras ser acusada de supuestos actos de brujería, hechos ocurridos en la comunidad Predio Santiago, de San Cristóbal de las Casas. Según relató la afectada, identificada como Rosa Pérez, el pasado 29 de enero realizó un rezo y celebración en honor a San Judas Tadeo, hecho que supuestamente molestó al consejo que dirige esta pequeña comunidad.

Desde entonces, según dijo, ha sido hostigada por al menos nueve personas, que le han exigido entregue propiedades para, de alguna manera, "compensar su mala acción".

Fue el pasado 26 de agosto que, al no cumplir con las exigencias de la autoridad comunal, la afectada fue sacada por la fuerza de su casa, no sin antes agredir a golpes a unos de sus hijos. Los sujetos que encabezaron el despojo colocaron una hoja de papel en la que textualmente señalaron: “Señora Rosa Pérez López, ya no tienes derecho a entrar a esta casa ni quitar la lámina. Comisariado y agente”. Además, la hicieron acreedora de una multa de 15 mil pesos para que pudiera ser liberada.

Además de encarcelarla y quitarle la casa, quieren multarla con 15 mil pesos

FOTO: José Torres Cancino

Según la acompañante, que también tradujo lo relatado por la afectada, al ser una mujer que habla en dialecto, ya se ha realizado una denuncia formal en la Fiscalía de Justicia Indígena, con la finalidad que el caso sea investigado y se le regrese su vivienda lo antes posible.

La anciana pidió al gobierno de Chiapas intervenir en este caso, antes de que el comisariado y agente ejidal tomen represalias en su contra o el caso sea olvidado, sin poder recuperar su techo donde dormir.