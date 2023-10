Perdió su pierna porque le hicieron un amarre con brujería: esta es su historia

Múltiples personas cuentan historias de su vinculación con los servicios de brujería, magia negra y hechicería, que puede servir tanto para hacer el mal, como para hacer el bien. Estas prácticas incluso se ofrecen como servicio por gente que sabe realizarlo, prometiendo que así puedes acceder a un mejor trabajo, tener buena suerte, e incluso acércate a una persona de manera romántica, o como se suele decir, un "amarre". Aunque no todos son creyentes de estas tareas, las historias que se cuentan alrededor suelen ser sorprendentes.

Gio es un hombre oriundo del estado de Oaxaca, quien tuvo un acercamiento con la brujería muy impactante, y que incluso asegura que fue la razón por la que se quedó sin pierna, resultado de un grave accidente que sucedió por culpa de un "trabajo". En entrevista con Gusgri, creador de contenido mexicano dedicado a las entrevistas de sucesos extraordinarios.

Su historia comienza durante una fiesta de su pueblo, donde conoció a una mujer e iniciaron una relación cercana, para luego hacerse novios. Ella dijo que quería casarse desde un principio, y le hizo prometer que tendrían un matrimonio a pesar de que él tenía un trabajo y quería perseguir sus sueños de ser un músico reconocido, por lo que tomó algunos trabajos, al tiempo que atendía una tienda en la CDMX, negocio familiar.

En ese momento, se dio cuenta de que no quería regresar a su pueblo en Oaxaca, y tampoco deseaba tener una relación amorosa con la mujer que llevaba tiempo viendo. Cuando se lo confesó, ésta le dijo que entonces le haría brujería para que no se fuera nunca de su lado. Su promesa parece que fue cumplida, y las cosas raras comenzaron a pasar. Desde encontrarse un gran cabello castaño en la oreja, hasta la confesión de una de sus mejores amigas, quien le anunció que su abuela se dedica a la brujería, y le pidieron hacer un amarre. A pesar de ello, nunca quiso hacerse una limpia, pues aseguró que no creía en eso.

"Mi abuelita de dedica a hacer maldades, una vez la fui a visitar y vi tu fotografía en un cuarto, estaba la foto de esa muchacha enredados con cintas rojas y muchos animales muertos, veladoras, hierbas. Se veía muy macabro. No sé con qué intenciones lo esté haciendo", fue la confesión que supuestamente le hizo su amiga.

Poco a poco dijo sentirse enamorado, y con la necesidad de verla a cada momento, incluso viajaba de un día para otro hasta Oaxaca, dejaba todo tirado en la ciudad, su negocio, su orquesta musical, etcétera, pero siempre había una dualidad que le hacía la pregunta: "¿qué hago aquí?".

"Sabía que eso estaba mal, pero lo estaba haciendo, no tenía ese control", aseguró. En un momento le dijo a la mujer que eso no era amor, y le dijo que ya no lo buscará más, pero siguieron las amenazas de brujería, de hacerle trabajos para que nunca se fuera de su lado.

En un momento dado, le pidió que regresara porque se siente mal, supuestamente se va morir. Al regresar la vio en perfecto estado, y al momento de abrazarlo le puso una clase de líquido en el cuerpo, y comenzaron a pasar cosas macabras. Lo más rudo sucedió cuando iba de regreso a la Ciudad de México. Durante la ruta se bajó del camión en medio de la madrugada, y mientras esperaba un taxi para ir a su hogar, fue brutalmente atropellado.

Durante los minutos siguientes logró mandarle mensajes a sus familiares para decirles que fue atropellado, también lo auxiliaron las personas de las combis, e incluso aseguró como vio el sujeto del carro intentó rematarlo, pero su carro ya no arrancó y terminó huyendo de la zona.

En el hospital, los paramédicos y los doctores le confesaron que probablemente no iba a sobrevivir porque estaba muy mal de salud. En el camino, arriba de la ambulancia, fue cuando dejó de sentir una de sus piernas. Incluso entraron sus familiares a despedirse porque lo iban a desconectar, y meses más tarde le enseñaron la pulsera donde se indica la causa de muerte de los pacientes.

Afortunadamente fue aceptado en otro hospital, en la Cruz Roja de Polanco. Fue trasladado por vía aérea, y en ese lugar le cortaron su pierna, únicamente con morfina, sin anestesia. Al despertar ya estaba un poco más estable, pero fue el día 25 de diciembre, es decir, estuvo en coma durante una semana aproximadamente.

Supuestamente una persona desconocida le dijo: "te dejé vivir 5 años, en 5 años nos volvemos a ver". No recuerda muchos más rasgos, y supuestamente habría sido un sueño. A las pocas horas le quitaron el diagnóstico de muerte porque comenzó a recuperarse. Cinco años más tarde no volvió a verlo, y hasta el momento continúa con un excelente estado de salud, se casó, empezó una familia, tiene un hogar y es feliz.

Finalmente fue la mujer quien le confesó que tenía un novio en ese momento que iba a regresar de los Estados Unidos y con quién prefería estar porque tenía una casa, tenía mucho dinero, tenía carros, etcétera, razón por la que le hizo un trabajo de muerte.