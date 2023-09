Galilea Montijo reaparece en Hoy tras supuesto castigo por practicar brujería, ¿qué dijo al respecto?

Luego de una semana se ausencia Galilea Montijo reapareció en el foro de “Hoy” para reintegrarse al equipo estelar de conductores y su presencia en el matutino de Televisa causó una gran expectativa pues se esperaba que hiciera referencia a los señalamientos en su contra en los que se asegura que realizó un ritual de brujería para mantenerse en la cima de la fama, hechos por los cuales supuestamente había sido castigada por los altos ejecutivos de Televisa, sin embargo, la conductora evitó hablar del tema en su regreso a sus labores cotidianas.

Para empezar a abordar el tema es importante señalar que fue el programa “Chisme No Like” donde se revelaron imágenes donde se puede ver a la conductora de “Hoy” en la casa de un conocido santero al que habría recurrido para realizar un ritual que la ayude a mantenerse en la cima de la fama y en dicho espacio conducido por Javier Ceriani y Elisa Beristain se aseguró que la conductora trataría de negar los hechos, pero aseguraron que su investigación está bien sustentada.

Luego de todo este escándalo, Galilea Montijo optó por tomarse unas vacaciones de “Hoy” y en sus redes sociales dejó ver que aprovechó su tiempo libre para poder pasar tiempo de calidad con su único hijo, Mateo Reina, con quien realizó un viaje, sin embargo, la conductora fue muy cuidadosa para no revelar su ubicación, por lo que se desconoce cuál fue el destino en el que disfruto de la compañía de su heredero, además, durante los últimos días disminuyó su actividad en plataformas digitales de forma considerable.

Galilea Montijo se fue de vacaciones junto a su hijo. Foto: IG: galileamontijo

¿Galilea Montijo estaba castigada?

Tras la ausencia de Galilea Montijo de “Hoy”, los titulares de Chisme No Like señalaron que la presentadora tapatía había sido suspendida de la televisora propiedad de Emilio Azcárraga pues los altos ejecutivos se habrían preocupado por el actuar de la también empresaria, por lo que se llegó a decir que su permanencia en el matutino se puso a discusión, sin embargo, esta información no se confirmó y solo quedó en un simple rumor.

¿Qué dijo Galilea Montijo tras su regreso a Hoy?

Como se dijo antes, Galilea Montijo se reintegró a “Hoy” en el programa de este lunes 11 de septiembre y pese a que se esperaba que hablara de las polémicas en las que se encuentra envuelta, la conductora tapatía optó por no tocar el tema y solo dijo estar sumamente feliz por haber regresado al espacio en el que ha trabajado por los últimos 16 años y solo se dedicó a derrochar carisma y talento como solo ella sabe hacerlo.

Galilea Montijo deslumbró con su regreso a "Hoy" con su espectacular look. Foto: IG: galileamontijo

Durante el programa, Galilea Montijo realizó distintas dinámicas junto a Ana Bárbara, quien estuvo como invitada especial, además, la tapatía también se encargó de recibir en el foro al embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar y hasta compartió una foto del momento en su perfil de Instagram y se espera que sea en las próximas horas cuando la presentadora puede hablar de las controversias en las que se encuentra involucrada.

