Sergio Checo Pérez ha hecho historia para los pilotos mexicanos; por primera vez, un connacional se coloca como subcampeón de la competencia de pilotos del mundo, lo que dejaría al tapatío como el segundo mejor conductor del año, solamente por debajo de su compañero, Max Verstappen.

¿Cuánto ganó Checo Pérez en 2023 como piloto de la Fórmula 1 y cuánto ganará en 2024?

Es un año de completos triunfos para el mexicano que logró dos primeras posiciones y otros tantos reconocimientos por el segundo, o el tercer lugar, y en muy pocas ocasiones quedó fuera de la zona de puntos. Pero su triunfo durante el año 2023 también fue en la cartera, ya que se convirtió en el cuarto piloto mejor pagado de la temporada.

Checo gana 10 millones de dólares por contrato. Crédito: AFP

La Revista Forbes lo colocó por un sueldo de diez millones de dólares únicamente como pago de su salario por realizar un total de 22 carreras a lo largo del año. También tiene ganancias de hasta 16 millones de dólares por concepto de bonos dentro de su misma escudería, y patrocinadores. Esta cantidad es la que ganará hasta que acabe su contrato en el 2024.

¿Cuánto dinero ganará Checo Pérez por su segundo lugar en la Fórmula 1?

Lamentablemente los pilotos de la Fórmula 1 no ganan premios individuales. No ganan premios por ganar carreras, por sumar puntos, por subir al podio y desde luego, no ganan premios por quedar campeón, subcampeón o tercer lugar al finalizar la temporada. Eso le tocará a las escuderías.

Checo es el cuarto mejor pagado de la F1. Crédito: AFP

De acuerdo con los tabuladores más recientes, la organización de los Grandes Premios alrededor del mundo, reparte un total de 27.3% de las ganancias generadas a todas las escuderías por igual, pero hay otro 27.3% que sí va a parar a las manos de quienes hagan las mejores temporadas, y dependerá de la cantidad de puntos que haga cada una de las escuderías.

En este sentido, fue Red Bull la escudería que logró los mejores resultados. Max Verstappen se hizo con un total de 19 victorias para llevarse el récord de triunfos, y Checo contribuyó con dos más. Es decir, se llevaron un total de 21 primeros lugares de los 22 posibles a lo largo de la temporada. Será su equipo quien obtenga las mayores ganancias.

Checo seguirá en Red Bull hasta 2024. Crédito: AFP

Los mejores lugares fueron Red Bull Racing Honda RBPT con 860 puntos en total, seguidos por Merceders con tan solo 409 puntos, apretados por Ferrari, quienes los alcanzaron con 406 puntos. Haas Ferrari, Alfa Romero Ferrari, Williams Mercedes y Alphatauri Honda RBPT fueron los peores equipos con menos de 100 puntos.