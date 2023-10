Fórmula 1: 'Checo' Pérez reveló cuál es la mayor diferencia que tiene con Max Verstappen

Sin duda es uno de los pilotos mexicanos más laureados en la historia de la Fórmula 1, pero para ‘Checo’ Pérez ese galardón no es suficiente. Buscando siempre ser el primero en todo, el tapatío es el más reciente protagonista de la serie True Drive y ahí habló sobre sus inicios en el automovilismo, su actual momento en Red Bull y la mayor diferencia entre él y Max Verstappen.

'Checo' Pérez y Max Verstappen previo al GP de Japón. | Créditos: Twitter @redbullracing.

‘Checo’ Pérez y Max Verstappen han sido la dupla ganadora de Red Bull en las últimas temporadas de la Fórmula 1, pero en esta campaña del 2023, el piloto mexicano quiso dejar atrás la sombra de su compañero y buscó ser protagonista. Quizá rompiendo así el plan general de la escudería, el tapatío reveló cuál es la mayor diferencia entre ambos.

“Su nivel se ha mantenido y yo no he podido. Está conduciendo a un nivel que yo no he visto desde que estoy aquí: no comete errores y va al límite todo el tiempo”, mencionó ‘Checo’ Pérez sobre Max Verstappen. En el reportaje, el mexicano también habló sobre su momento en la Fórmula 1 y de los obstáculos que encontró al inicio de su carrera.

La verdad de 'Checo' Pérez en la Fórmula 1

“Hay momentos duros y no es fácil estar bajo tanta presión como compañero de Max Verstappen”, siguió ‘Checo’ Pérez. Segundo en la tabla general antes del GP de Qatar, el piloto mexicano sabe que es una misión imposible alcanzar a su compañero, pero también entiende que su rol ahora mismo es la de blindar el objetivo principal: el 1-2 en el podio final de la Fórmula 1.

'Checo' Pérez celebrando con Max Verstappen en el GP de Italia. | Créditos: Twitter @redbullracing.

Tocando también sus inicios en el automovilismo, ‘Checo’ Pérez recordó cómo dejó México a los 14 años para viajar a Inglaterra en busca de sus sueños: “Fue muy duro cuando tuve que dejar México. Tenemos que venir nosotros a Europa, y más allá de la difícil vida dentro de las carreras, tenemos que sufrir lo que conlleva dejar todo atrás fuera de ellas”, cerró.

'Checo' Pérez minutos antes de correr con Red Bull en el GP de Japón. | Créditos: Twitter @redbullracing.

A días de correr en el GP de Qatar, carrera en la que seguramente Max Verstappen se coronará tricampeón de la Fórmula 1 pues solo tiene que sumar tres puntos, ‘Checo’ Pérez saldrá con la convicción de ser el número 1. Confirmando en la entrevista que no está para ser segundo puesto, su consigna siempre será la misma: ganar.

