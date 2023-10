VIDEO: Checo Pérez de ganador de Red Bull a taxista, ahora es chofer de un famoso cantante

Carin León estrenó el tema “Por la familia”, en donde además de hacer un homenaje a todos aquellos que sobresalen en su trabajo y en la vida, también sorprendió a sus fanáticos al cantar algo distinto a lo que normalmente ofrece, ya que se trata más de una melodía con toques de rap y R&B con una mezcla de guitarras.

Pero lo que el público no esperaba es que además del sonorense, otro de los protagonistas del video musical fue Sergio Pérez, el famoso piloto mexicano que está triunfando con su trabajo en la Fórmula 1 y que ha puesto en alto el nombre del país en todo el mundo, además de que también participa en algunas de las escenas el productor Edgar Barrera, una pieza importante para varios artistas y quien también ha sido multipremiado por la industria musical.

El inesperado trío de famosos captó la atención de las personas, quienes al principio del videoclip notaron que el deportista interpreta a un taxista, algo que resultó curioso para la audiencia, además fue el mismo Sergio Pérez quien a través de sus redes sociales invitó a las personas a disfrutar del proyecto.

Los famosos se llevaron los aplausos de los espectadores, quienes reconocen el trabajo de todos los chicos, cada uno en su ámbito y describieron como una gran obra maestra verlos juntos y trabajando por sus, otra de las cosas que agregaron algunas personales del público fue que la canción toca escenarios de vida muy importantes como el amor por la familia y aseguraron que se puede convertir en un himno para todos aquellos que cumplen sus objetivos.

Siempre pendiente para el frente, nunca checo pa' atrás

Aunque esta madre no trae alas todos me ven volar

Y las luces me miran, solo polvo al pasar



¿Y dónde están todos los que por mí no daban ni un peso?

Se quedaron callados viéndome de lejos

Porque lo que no sirve siempre atrás lo dejo



Cero conozco envidias

Todo por la familia

Recio, vivo la vida

Así nomás para que vayan y que digan que yo

Cero conozco envidia

Todo por la familia

Recio, vivo la vida

Pa' mí ganar ya es cosa de todos los días que voy



Chambeándole bien duro desde morro

Y a como pude siempre le he salido al toro

Los consejos de mis viejos atesoro

Y a mí nadie va a contarme, yo me la he rifado solo

Quien no aporte, que no esté

Malas vibras hay después

Rumbo a la felicidad me voy

En menos de un segundo de cero a cien

Porque



Cero conozco envidias

Todo por la familia

Recio vivo la vida

Y así nomás para que vayan y que digan que yo

Cero conozco envidia

Todo por la familia

Recio vivo la vida

Pa' mí ganar ya es cosa de todos los días que voy



Cero conozco envidias

Todo por la familia

Recio vivo la vida

Así nomás para que vayan y que digan que yo

Cero conozco envidia

Todo por la familia

Recio vivo la vida

Pa' mí ganar ya es cosa de todos los días que voy