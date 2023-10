Checo Pérez es homenajeado en Jalisco: Fanzone recapitulará los momentos más importantes de su carrera

En la capital del país se vivirá el Gran Premio de México, mientras en Jalisco por primera vez se tendrá el Fanzone con una exposición homenaje al mejor piloto mexicano Sergio “Checo” Pérez. Los fanáticos podrán ver la carrera profesional del Checo a través de sus trajes, cascos, fotografías y autos de carrera. Son 35 mil metros cuadrados de montajes.

“Es la casa de Checo Pérez, no fue difícil la decisión. Checo es uno de los pilotos más queridos de la Fórmula 1… A pesar de que las últimas carreras no han sido las mejores, es un fenómeno Checo, estar subcampeón para toda Latinoamérica es un orgullo. Lo que está logrando es sin precedentes”, apuntó el fundador de Fanzone F1, Paris Rodrigo.

Por motivos de agenda, México se quedará sin ShowRun, aunque Checo quería llevar el evento a Monterrey.

México no llevará a cabo el ShowRun

FOTO: Especial

“Este año por decisión de la escudería y del piloto (Checo Pérez) no habrá ShowRun en ninguna parte de México por cuestiones de agenda básicamente, no va a haber este año”, añadió Esteban Estrada Ramírez, titular de la Agencia Estatal de Entretenimiento de Jalisco.

Invitan a fanáticos de las carreras a formar parte del Fanzone del 27 al 29 de octubre

El alcalde tapatío Pablo Lemus instó a las familias a participar en el Fanzone del 27 al 29 de octubre, los boletos son gratuitos. Se espera una asistencia de 30 mil personas en la Plaza Liberación de Guadalajara habrá simuladores de la Fórmula 1, además de una exhibición de cascos, trajes, autos profesionales, trofeos y ex pilotos. Se transmitirá en directo y en pantallas gigantes el Gran Premio de México.

La pasión y emoción del automovilismo y de Checo Pérez las vivirán los niños en la Zona Kids. Paris Rodrigo recomienda a los pequeños que sueñan con ser pilotos, prepararse con diversas habilidades: “el 80% de los pilotos inician en el Kartin (Go) desde los 4 años. Es increíble ver un casco moviéndose a 60 kilómetros por hora… ser un piloto profesional de Fórmula 1 no solo es manejar, necesitan una capacidad física impresionante, tal es el caso de la carrera de Qatar, los pilotos estuvieron corriendo a 55 grados centígrados, incluso (Logan) Sargeant, piloto americano no terminó la carrera porque la capacidad física no le dio. Tienen que aprender de telemetría, ingeniería, etc”.