Estos son los 4 signos que recibirán una inesperada lección de vida durante la lluvia de meteoritos, según la astrología oriental

El horóscopo chino ha mandado señales muy claras que desde el 24 de noviembre la lluvia de estrellas Oriónidas están dando función en el firmamento, un espectáculo que se extenderá hasta el 6 de diciembre, pero que este 28 de noviembre alcanzará su tasa máxima cerca delas 2:00 am en Ciudad de México.

La astrología oriental es muy clara cuando se diferencia de la occidental. Primero que nada los signos orientales se identifican con animales mucho más terrenales que místicos. Otra de las grandes diferencias es que cada persona será de ese animal dependiendo el año que nació y no los días. En definitiva, te vamos a mostrar que dice de nosotras este gran horóscopo.

Horóscopo chino. Fuente: Especial Heraldo.

4 signos de la astrología oriental que tendrá una lección de vida

Rata (Nacidos en los años 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020)

El horóscopo chino dice que hay una situación macro que te arropará, pero de la que tendrás que aprender no tomártela a pecho, al punto de que te irrite, te consuma y desestabilice, pues no será algo que podrás controlar, ni mucho menos solucionar, así que aprenderás a soltar, a quedarte con lo que te hace bien o te enseña. Si es posible a vas a tener que depurar tus amistades y las redes sociales.

Tigre (Nacidos en los años 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022)

La astrología oriental dice que la vida es para disfrutarla, aun en sus de dificultades, por esto tienes que aprender que no tienes que encontrarle un sentido, sino cuál es el propósito en tu paso por ella. Qué es lo que deseas hacer, hasta dónde quieres llegar. No hace falta que sea algo que trascienda a las masas, o que cambie al mundo entero, basta con que transforme tu vida y que estés a gusto con ella.

Horóscopo chino. Fuente: Especial Heraldo.

Conejo (Nacidos en los años 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023)

Este signo tiene que saber que los demás creen en ti, no tienes que por qué sabotearte. Trabaja para borrar de tu mente a esa “impostora” que busca dejarte por fuera de todo y lucha por minimizarte, cuando los que están afuera saben que tienes un gran potencial. A lo que te aferres más a tus fortalezas, te hagas más conscientes de ellas, tu empoderamiento será fenomenal y no habrá quien te logre detenerte.

Caballo (Nacidos en los años 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014)

El horóscopo chino habla que en las desgracias no solo se sufre, también se aprende. Esto sucede cuando tienes la capacidad de levantarte y mirar de frente todo lo que ha ocurrido, sin miedo a lastimarte o herir porque ya no hay temores. Con esto ganarás más seguridad en ti y no perderás el tiempo repitiendo de nuevo los errores, pues aunque vuelvas a estar es una situación similar, sabrás cómo salir.

SIGUE LEYENDO

Cuál es el número cargado de suerte de cada signo del zodiaco para atraer la abundancia este 24 de noviembre

Estos 3 signos tendrán una energía positiva con la recibirán mucho dinero del 24 al 30 de noviembre