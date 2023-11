Así luce una aurora boreal desde un avión: quedarás impactado

Los pilotos de un vuelo de Air Portugal grabaron una hermosa aurora boreal que comenzó a iluminar el cielo con sus intensos colores, esto ocurrió mientras el avión, que salía de San Francisco, Estados Unidos, para dirigirse a Lisboa, Portugal, se comenzó a elevar. El video fue compartido vía X, antes Twitter, por el Aeropuerto Internacional de San Francisco.

Sin embargo, el clip de ese fantástico fenómeno natural fue grabado desde septiembre, y luego también se dio a conocer en el canal Best Airplane Seat de YouTube, el 17 de octubre. Al inicio se puede apreciar la galaxia de Andrómeda y el planeta Júpiter, pero después empieza a asomarse una bella aurora boreal. Aquí te compartimos el video que fue acompañado del tema "Ask The Mountains" de Vangelis, que lo vuelve todavía más emotivo.

¿Qué opinaron los usuarios de redes sociales sobre este impresionante video?

Este video se ha hecho viral y ha generado múltiples reacciones entre los internautas, quienes señalan lo afortunados que fueron los pilotos de ese vuelo, por haber tenido la oportunidad de captar tan bello y mágico momento, y por oda la experiencia visual que ofrecen a los usuarios de internet. Entre algunos de los comentarios que se pueden leer en el canal de YouTube de Best Airplane Seat, están:

- "Imágenes impresionantes. Siempre quise ver el cielo nocturno desde la cabina. Pilotos afortunados".

- "¡¡¡Guau!!! ¡Qué hermoso e impresionante! ¡Muchas gracias por compartir con nosotros!"

-"¿Alguien puede decir qué cámara se utilizó?"

- "Cuando comienza la Aurora, las luces de la gran ciudad a la izquierda son Winnipeg en Canadá..."

El video dura tan solo unos segundos. Foto: YouTube

¿Qué es una aurora boreal?

De acuerdo con el Instituto de Geofísica de la UNAM, las auroras boreales son fenómenos luminosos que se dan en la alta atmósfera debido a la entrada de partículas del viento solar, en especial electrones, por las líneas del campo magnético terrestre, que excitan los átomos y las moléculas del aire produciendo luz en el proceso.

Y los colores de luz que observas depende directamente del tipo de partículas que hayan sido excitadas y de la altitud a la que se encuentran. Explican que el verde y rojo es para oxígeno, el rosa para nitrógeno y el azul-morado para hidrógeno y helio. Además, estos fenómenos se dan sobre todo cerca de los polos magnéticos de la Tierra, es decir, donde las líneas del campo magnético de nuestro planeta son casi verticales, permitiendo el ingreso de las partículas de origen solar, por esto se les llama “auroras polares”, sin embargo, aquellas que ocurren en los alrededores del polo norte son llamadas “auroras boreales” y a las que ocurren cerca del polo sur como “auroras australes”.